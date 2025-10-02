- Обзор рынка
VGIT: Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
Курс VGIT за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.25, а максимальная — 60.52.
Следите за динамикой Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VGIT сегодня?
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) сегодня оценивается на уровне 60.52. Инструмент торгуется в пределах 60.25 - 60.52, вчерашнее закрытие составило 60.30, а торговый объем достиг 3311. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VGIT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF?
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF в настоящее время оценивается в 60.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.14% и USD. Отслеживайте движения VGIT на графике в реальном времени.
Как купить акции VGIT?
Вы можете купить акции Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) по текущей цене 60.52. Ордера обычно размещаются около 60.52 или 60.82, тогда как 3311 и 0.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VGIT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VGIT?
Инвестирование в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF предполагает учет годового диапазона 57.40 - 60.52 и текущей цены 60.52. Многие сравнивают 0.78% и 1.14% перед размещением ордеров на 60.52 или 60.82. Изучайте ежедневные изменения цены VGIT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VGIT) за последний год составила 60.52. Акции заметно колебались в пределах 57.40 - 60.52, сравнение с 60.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VGIT) за год составила 57.40. Сравнение с текущими 60.52 и 57.40 - 60.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VGIT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VGIT?
В прошлом Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.30 и 3.14% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 60.30
- Open
- 60.26
- Bid
- 60.52
- Ask
- 60.82
- Low
- 60.25
- High
- 60.52
- Объем
- 3.311 K
- Дневное изменение
- 0.36%
- Месячное изменение
- 0.78%
- 6-месячное изменение
- 1.14%
- Годовое изменение
- 3.14%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 1.333 млн
- Пред.
- 1.307 млн
- Акт.
-
- Прог.
- 1.333 млн
- Пред.
- 1.312 млн
- Акт.
-
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -8.5%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -0.1%
- Пред.
- 0.1%
- Акт.
-
- Прог.
- 1.2%
- Пред.
- 0.9%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 418
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 547
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- $108.6 млрд
- Пред.
- $49.2 млрд