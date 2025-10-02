КотировкиРазделы
VGIT: Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

60.52 USD 0.22 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VGIT за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.25, а максимальная — 60.52.

Следите за динамикой Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VGIT сегодня?

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) сегодня оценивается на уровне 60.52. Инструмент торгуется в пределах 60.25 - 60.52, вчерашнее закрытие составило 60.30, а торговый объем достиг 3311. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VGIT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF?

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF в настоящее время оценивается в 60.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.14% и USD. Отслеживайте движения VGIT на графике в реальном времени.

Как купить акции VGIT?

Вы можете купить акции Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) по текущей цене 60.52. Ордера обычно размещаются около 60.52 или 60.82, тогда как 3311 и 0.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VGIT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VGIT?

Инвестирование в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF предполагает учет годового диапазона 57.40 - 60.52 и текущей цены 60.52. Многие сравнивают 0.78% и 1.14% перед размещением ордеров на 60.52 или 60.82. Изучайте ежедневные изменения цены VGIT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VGIT) за последний год составила 60.52. Акции заметно колебались в пределах 57.40 - 60.52, сравнение с 60.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VGIT) за год составила 57.40. Сравнение с текущими 60.52 и 57.40 - 60.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VGIT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VGIT?

В прошлом Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.30 и 3.14% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
60.25 60.52
Годовой диапазон
57.40 60.52
Предыдущее закрытие
60.30
Open
60.26
Bid
60.52
Ask
60.82
Low
60.25
High
60.52
Объем
3.311 K
Дневное изменение
0.36%
Месячное изменение
0.78%
6-месячное изменение
1.14%
Годовое изменение
3.14%
17 октября, пятница
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.333 млн
Пред.
1.307 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.333 млн
Пред.
1.312 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
7.9%
Пред.
-8.5%
12:30
USD
Индекс цен на импорт м/м
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Индекс цен на экспорт м/м
Акт.
Прог.
Пред.
13:15
USD
Промышленное производство от ФРС м/м
Акт.
Прог.
-0.1%
Пред.
0.1%
13:15
USD
Промышленное производство от ФРС, г/г
Акт.
Прог.
1.2%
Пред.
0.9%
17:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
418
17:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
547
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:00
USD
Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC
Акт.
Прог.
$​108.6 млрд
Пред.
$​49.2 млрд