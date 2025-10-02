- Aperçu
VGIT: Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
Le taux de change de VGIT a changé de 0.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 60.25 et à un maximum de 60.52.
Suivez la dynamique Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
VGIT Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VGIT aujourd'hui ?
L'action Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF est cotée à 60.52 aujourd'hui. Elle se négocie dans 60.25 - 60.52, a clôturé hier à 60.30 et son volume d'échange a atteint 3311. Le graphique en temps réel du cours de VGIT présente ces mises à jour.
L'action Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF verse-t-elle des dividendes ?
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF est actuellement valorisé à 60.52. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.14% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VGIT.
Comment acheter des actions VGIT ?
Vous pouvez acheter des actions Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF au cours actuel de 60.52. Les ordres sont généralement placés à proximité de 60.52 ou de 60.82, le 3311 et le 0.43% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VGIT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VGIT ?
Investir dans Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 57.40 - 60.52 et le prix actuel 60.52. Beaucoup comparent 0.78% et 1.14% avant de passer des ordres à 60.52 ou 60.82. Consultez le graphique du cours de VGIT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 60.52. Au cours de 57.40 - 60.52, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 60.30 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus bas de ETF Shares (VGIT) sur l'année a été 57.40. Sa comparaison avec 60.52 et 57.40 - 60.52 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VGIT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VGIT a-t-elle été divisée ?
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 60.30 et 3.14% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 60.30
- Ouverture
- 60.26
- Bid
- 60.52
- Ask
- 60.82
- Plus Bas
- 60.25
- Plus Haut
- 60.52
- Volume
- 3.311 K
- Changement quotidien
- 0.36%
- Changement Mensuel
- 0.78%
- Changement à 6 Mois
- 1.14%
- Changement Annuel
- 3.14%
