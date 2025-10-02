QuotazioniSezioni
Valute / VGIT
Tornare a Azioni

VGIT: Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

60.52 USD 0.22 (0.36%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VGIT ha avuto una variazione del 0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 60.25 e ad un massimo di 60.52.

Segui le dinamiche di Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VGIT News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VGIT oggi?

Oggi le azioni Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF sono prezzate a 60.52. Viene scambiato all'interno di 60.25 - 60.52, la chiusura di ieri è stata 60.30 e il volume degli scambi ha raggiunto 3311. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VGIT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF pagano dividendi?

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF è attualmente valutato a 60.52. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.14% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VGIT.

Come acquistare azioni VGIT?

Puoi acquistare azioni Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF al prezzo attuale di 60.52. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 60.52 o 60.82, mentre 3311 e 0.43% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VGIT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VGIT?

Investire in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF implica considerare l'intervallo annuale 57.40 - 60.52 e il prezzo attuale 60.52. Molti confrontano 0.78% e 1.14% prima di effettuare ordini su 60.52 o 60.82. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VGIT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?

Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 60.52. All'interno di 57.40 - 60.52, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 60.30 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?

Il prezzo più basso di ETF Shares (VGIT) nel corso dell'anno è stato 57.40. Confrontandolo con gli attuali 60.52 e 57.40 - 60.52 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VGIT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VGIT?

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 60.30 e 3.14%.

Intervallo Giornaliero
60.25 60.52
Intervallo Annuale
57.40 60.52
Chiusura Precedente
60.30
Apertura
60.26
Bid
60.52
Ask
60.82
Minimo
60.25
Massimo
60.52
Volume
3.311 K
Variazione giornaliera
0.36%
Variazione Mensile
0.78%
Variazione Semestrale
1.14%
Variazione Annuale
3.14%
17 ottobre, venerdì
00:00
ALL
Meeting FMI
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Inizio degli Alloggi
Agire
Fcst
1.333 M
Prev
1.307 M
12:30
USD
Permessi Edilizi
Agire
Fcst
1.333 M
Prev
1.312 M
12:30
USD
Inizio degli Alloggi m/m
Agire
Fcst
7.9%
Prev
-8.5%
12:30
USD
Indice dei Prezzi di Importazione m/m
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Indice dei Prezzi di Esportazione m/m
Agire
Fcst
Prev
13:15
USD
Indice di Produzione Industriale Fed m/m
Agire
Fcst
-0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Indice di Produzione Industriale
Agire
Fcst
1.2%
Prev
0.9%
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
418
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
547
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:00
USD
Transazioni Nette a Lungo Termine TIC
Agire
Fcst
$​108.6 B
Prev
$​49.2 B