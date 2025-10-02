クォートセクション
VGIT: Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

60.42 USD 0.10 (0.17%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VGITの今日の為替レートは、-0.17%変化しました。日中、通貨は1あたり60.38の安値と60.47の高値で取引されました。

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

VGIT株の現在の価格は？

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETFの株価は本日60.42です。60.38 - 60.47内で取引され、前日の終値は60.52、取引量は2264に達しました。VGITのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETFの株は配当を出しますか？

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETFの現在の価格は60.42です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.97%やUSDにも注目します。VGITの動きはライブチャートで確認できます。

VGIT株を買う方法は？

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETFの株は現在60.42で購入可能です。注文は通常60.42または60.72付近で行われ、2264や-0.08%が市場の動きを示します。VGITの最新情報はライブチャートで確認できます。

VGIT株に投資する方法は？

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETFへの投資では、年間の値幅57.40 - 60.52と現在の60.42を考慮します。注文は多くの場合60.42や60.72で行われる前に、0.62%や0.97%と比較されます。VGITの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最高値は？

ETF Sharesの過去1年の最高値は60.52でした。57.40 - 60.52内で株価は大きく変動し、60.52と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Intermediate-Term Treasury ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最低値は？

ETF Shares(VGIT)の年間最安値は57.40でした。現在の60.42や57.40 - 60.52と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VGITの動きはライブチャートで確認できます。

VGITの株式分割はいつ行われましたか？

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、60.52、2.97%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
60.38 60.47
1年のレンジ
57.40 60.52
以前の終値
60.52
始値
60.47
買値
60.42
買値
60.72
安値
60.38
高値
60.47
出来高
2.264 K
1日の変化
-0.17%
1ヶ月の変化
0.62%
6ヶ月の変化
0.97%
1年の変化
2.97%
