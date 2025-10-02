- 概要
VGIT: Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGITの今日の為替レートは、-0.17%変化しました。日中、通貨は1あたり60.38の安値と60.47の高値で取引されました。
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VGIT News
よくあるご質問
VGIT株の現在の価格は？
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETFの株価は本日60.42です。60.38 - 60.47内で取引され、前日の終値は60.52、取引量は2264に達しました。VGITのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETFの株は配当を出しますか？
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETFの現在の価格は60.42です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.97%やUSDにも注目します。VGITの動きはライブチャートで確認できます。
VGIT株を買う方法は？
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETFの株は現在60.42で購入可能です。注文は通常60.42または60.72付近で行われ、2264や-0.08%が市場の動きを示します。VGITの最新情報はライブチャートで確認できます。
VGIT株に投資する方法は？
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETFへの投資では、年間の値幅57.40 - 60.52と現在の60.42を考慮します。注文は多くの場合60.42や60.72で行われる前に、0.62%や0.97%と比較されます。VGITの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最高値は？
ETF Sharesの過去1年の最高値は60.52でした。57.40 - 60.52内で株価は大きく変動し、60.52と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Intermediate-Term Treasury ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最低値は？
ETF Shares(VGIT)の年間最安値は57.40でした。現在の60.42や57.40 - 60.52と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VGITの動きはライブチャートで確認できます。
VGITの株式分割はいつ行われましたか？
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、60.52、2.97%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 60.52
- 始値
- 60.47
- 買値
- 60.42
- 買値
- 60.72
- 安値
- 60.38
- 高値
- 60.47
- 出来高
- 2.264 K
- 1日の変化
- -0.17%
- 1ヶ月の変化
- 0.62%
- 6ヶ月の変化
- 0.97%
- 1年の変化
- 2.97%