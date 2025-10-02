KurseKategorien
VGIT: Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

60.42 USD 0.10 (0.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VGIT hat sich für heute um -0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.38 bis zu einem Hoch von 60.47 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von VGIT heute?

Die Aktie von Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) notiert heute bei 60.42. Sie wird innerhalb einer Spanne von 60.38 - 60.47 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 60.52 und das Handelsvolumen erreichte 1040. Das Live-Chart von VGIT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie VGIT Dividenden?

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF wird derzeit mit 60.42 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.97% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VGIT zu verfolgen.

Wie kaufe ich VGIT-Aktien?

Sie können Aktien von Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) zum aktuellen Kurs von 60.42 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 60.42 oder 60.72 platziert, während 1040 und -0.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VGIT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in VGIT-Aktien?

Bei einer Investition in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF müssen die jährliche Spanne 57.40 - 60.52 und der aktuelle Kurs 60.42 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.62% und 0.97%, bevor sie Orders zu 60.42 oder 60.72 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VGIT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?

Der höchste Kurs von ETF Shares (VGIT) im vergangenen Jahr lag bei 60.52. Innerhalb von 57.40 - 60.52 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 60.52 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?

Der niedrigste Kurs von ETF Shares (VGIT) im Laufe des Jahres betrug 57.40. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 60.42 und der Spanne 57.40 - 60.52 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VGIT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von VGIT statt?

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 60.52 und 2.97% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
60.38 60.47
Jahresspanne
57.40 60.52
Vorheriger Schlusskurs
60.52
Eröffnung
60.47
Bid
60.42
Ask
60.72
Tief
60.38
Hoch
60.47
Volumen
1.040 K
Tagesänderung
-0.17%
Monatsänderung
0.62%
6-Monatsänderung
0.97%
Jahresänderung
2.97%
