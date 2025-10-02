CotaçõesSeções
VGIT: Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

60.52 USD 0.22 (0.36%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do VGIT para hoje mudou para 0.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 60.25 e o mais alto foi 60.52.

Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

VGIT Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de VGIT hoje?

Hoje Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) está avaliado em 60.52. O instrumento é negociado dentro de 60.25 - 60.52, o fechamento de ontem foi 60.30, e o volume de negociação atingiu 3311. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VGIT em tempo real.

As ações de Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF pagam dividendos?

Atualmente Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF está avaliado em 60.52. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.14% e USD. Monitore os movimentos de VGIT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de VGIT?

Você pode comprar ações de Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) pelo preço atual 60.52. Ordens geralmente são executadas perto de 60.52 ou 60.82, enquanto 3311 e 0.43% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VGIT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de VGIT?

Investir em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF envolve considerar a faixa anual 57.40 - 60.52 e o preço atual 60.52. Muitos comparam 0.78% e 1.14% antes de enviar ordens em 60.52 ou 60.82. Estude as mudanças diárias de preço de VGIT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?

O maior preço de ETF Shares (VGIT) no último ano foi 60.52. As ações oscilaram bastante dentro de 57.40 - 60.52, e a comparação com 60.30 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?

O menor preço de ETF Shares (VGIT) no ano foi 57.40. A comparação com o preço atual 60.52 e 57.40 - 60.52 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VGIT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de VGIT?

No passado Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 60.30 e 3.14% após os eventos corporativos.

Faixa diária
60.25 60.52
Faixa anual
57.40 60.52
Fechamento anterior
60.30
Open
60.26
Bid
60.52
Ask
60.82
Low
60.25
High
60.52
Volume
3.311 K
Mudança diária
0.36%
Mudança mensal
0.78%
Mudança de 6 meses
1.14%
Mudança anual
3.14%
