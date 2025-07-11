Dövizler / VEON
VEON: VEON Ltd - American Depositary Shares
55.08 USD 2.25 (4.26%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VEON fiyatı bugün 4.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 52.69 ve Yüksek fiyatı olarak 55.78 aralığında işlem gördü.
VEON Ltd - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
VEON haberleri
Günlük aralık
52.69 55.78
Yıllık aralık
29.26 64.00
- Önceki kapanış
- 52.83
- Açılış
- 53.00
- Satış
- 55.08
- Alış
- 55.38
- Düşük
- 52.69
- Yüksek
- 55.78
- Hacim
- 477
- Günlük değişim
- 4.26%
- Aylık değişim
- -3.18%
- 6 aylık değişim
- 22.40%
- Yıllık değişim
- 80.95%
21 Eylül, Pazar