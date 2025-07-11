FiyatlarBölümler
VEON
VEON: VEON Ltd - American Depositary Shares

55.08 USD 2.25 (4.26%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VEON fiyatı bugün 4.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 52.69 ve Yüksek fiyatı olarak 55.78 aralığında işlem gördü.

VEON Ltd - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
52.69 55.78
Yıllık aralık
29.26 64.00
Önceki kapanış
52.83
Açılış
53.00
Satış
55.08
Alış
55.38
Düşük
52.69
Yüksek
55.78
Hacim
477
Günlük değişim
4.26%
Aylık değişim
-3.18%
6 aylık değişim
22.40%
Yıllık değişim
80.95%
21 Eylül, Pazar