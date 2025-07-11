Divisas / VEON
VEON: VEON Ltd - American Depositary Shares
52.20 USD 0.38 (0.72%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VEON de hoy ha cambiado un -0.72%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 51.80, mientras que el máximo ha alcanzado 54.23.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VEON Ltd - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
51.80 54.23
Rango anual
29.26 64.00
- Cierres anteriores
- 52.58
- Open
- 52.00
- Bid
- 52.20
- Ask
- 52.50
- Low
- 51.80
- High
- 54.23
- Volumen
- 272
- Cambio diario
- -0.72%
- Cambio mensual
- -8.24%
- Cambio a 6 meses
- 16.00%
- Cambio anual
- 71.48%
