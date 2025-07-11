Валюты / VEON
VEON: VEON Ltd - American Depositary Shares
52.58 USD 0.44 (0.83%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VEON за сегодня изменился на -0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.40, а максимальная — 54.16.
Следите за динамикой VEON Ltd - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VEON
- Rothschild Redburn initiates Kyivstar Group stock with Buy rating
- Should Value Investors Buy VEON (VEON) Stock?
- Zacks Industry Outlook Highlights Telenor, Telecom Italia and VEON
- Big Earnings Beats: 10 Top Stocks That Crushed Q2 Expectations
- 3 Top Communication Stocks Likely to Beat Industry Odds
- Are Investors Undervaluing VEON (VEON) Right Now?
- Kyivstar becomes first pure-play Ukrainian investment on U.S. markets
- Kyivstar Hopes to Shine in New York as Ukraine Peace Talks Begin - TipRanks.com
- Kyivstar CEO says Russia-Ukraine peace deal would boost value after historic U.S. listing
- Kyivstar to go public in New York on August 15
- Kyivstar becomes first Ukrainian company to list on Nasdaq
- Veon stock hits 52-week high at 59.79 USD
- VEON completes sale of Kyrgyzstan operations to state-owned bank
- Kyivstar tests Starlink Direct to Cell in Ukraine, first in eastern Europe
- ‘The People’s IPO’ -Ukraine’s Telecom Giant Kyivstar Set to List in U.S. as Peace Hopes Rise - TipRanks.com
- Exclusive-Ukraine's Kyivstar to raise up to $200 million in landmark US listing, sources say
- Exclusive-Ukraine’s Kyivstar to raise up to $200 million in landmark US listing, sources say
- VEON Ltd. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VEON)
- VEON Q2 2025 presentation: Digital revenue surges 57%, driving overall growth
- Cohen Circle Acquisition Corp. I amends business combination agreement with Kyivstar Group
- Visa, Mastercard lead market cap stock movers on Friday
- CoreWeave and AeroVironment Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- VEON stock soars after securing key funding for Kyivstar Group listing
- Veon stock hits 52-week high at 58.75 USD
Дневной диапазон
52.40 54.16
Годовой диапазон
29.26 64.00
- Предыдущее закрытие
- 53.02
- Open
- 52.74
- Bid
- 52.58
- Ask
- 52.88
- Low
- 52.40
- High
- 54.16
- Объем
- 270
- Дневное изменение
- -0.83%
- Месячное изменение
- -7.58%
- 6-месячное изменение
- 16.84%
- Годовое изменение
- 72.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.