VEON: VEON Ltd - American Depositary Shares

52.83 USD 0.63 (1.21%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VEON hat sich für heute um 1.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.50 bis zu einem Hoch von 53.27 gehandelt.

Verfolgen Sie die VEON Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
51.50 53.27
Jahresspanne
29.26 64.00
Vorheriger Schlusskurs
52.20
Eröffnung
52.47
Bid
52.83
Ask
53.13
Tief
51.50
Hoch
53.27
Volumen
280
Tagesänderung
1.21%
Monatsänderung
-7.14%
6-Monatsänderung
17.40%
Jahresänderung
73.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K