VEON: VEON Ltd - American Depositary Shares
52.83 USD 0.63 (1.21%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VEON hat sich für heute um 1.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.50 bis zu einem Hoch von 53.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die VEON Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
51.50 53.27
Jahresspanne
29.26 64.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 52.20
- Eröffnung
- 52.47
- Bid
- 52.83
- Ask
- 53.13
- Tief
- 51.50
- Hoch
- 53.27
- Volumen
- 280
- Tagesänderung
- 1.21%
- Monatsänderung
- -7.14%
- 6-Monatsänderung
- 17.40%
- Jahresänderung
- 73.55%
