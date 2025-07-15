Devises / VEON
VEON: VEON Ltd - American Depositary Shares
55.08 USD 2.25 (4.26%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VEON a changé de 4.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 52.69 et à un maximum de 55.78.
Suivez la dynamique VEON Ltd - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
52.69 55.78
Range Annuel
29.26 64.00
- Clôture Précédente
- 52.83
- Ouverture
- 53.00
- Bid
- 55.08
- Ask
- 55.38
- Plus Bas
- 52.69
- Plus Haut
- 55.78
- Volume
- 477
- Changement quotidien
- 4.26%
- Changement Mensuel
- -3.18%
- Changement à 6 Mois
- 22.40%
- Changement Annuel
- 80.95%
20 septembre, samedi