VDE: Vanguard Energy ETF

126.37 USD 0.18 (0.14%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VDE fiyatı bugün 0.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 124.35 ve Yüksek fiyatı olarak 126.53 aralığında işlem gördü.

Vanguard Energy ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

VDE haberleri

Sıkça sorulan sorular

VDE hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Vanguard Energy ETF hisse senedi 126.37 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 124.35 - 126.53 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 126.19 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 372 değerine ulaştı. VDE canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Vanguard Energy ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

Vanguard Energy ETF hisse senedi şu anda 126.37 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.82% ve USD değerlerini izler. VDE hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

VDE hisse senedi nasıl alınır?

Vanguard Energy ETF hisselerini şu anki 126.37 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 126.37 ve Ask 126.67 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 372 ve günlük değişim oranı 0.27% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VDE fiyat hareketlerini takip edin.

VDE hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Vanguard Energy ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 103.06 - 137.36 ve mevcut fiyatı 126.37 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 126.37 veya Ask 126.67 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.77% ve 6 aylık değişim oranı 13.56% değerlerini karşılaştırır. VDE fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

ETF Shares hisse senedi yıllık olarak 137.36 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 103.06 - 137.36). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 126.19 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Vanguard Energy ETF performansını takip edin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

ETF Shares (VDE) hisse senedi yıllık olarak en düşük 103.06 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 126.37 ve hareket ettiği yıllık aralık 103.06 - 137.36 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VDE fiyat hareketlerini izleyin.

VDE hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Vanguard Energy ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 126.19 ve yıllık değişim oranı 0.82% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
124.35 126.53
Yıllık aralık
103.06 137.36
Önceki kapanış
126.19
Açılış
126.03
Satış
126.37
Alış
126.67
Düşük
124.35
Yüksek
126.53
Hacim
372
Günlük değişim
0.14%
Aylık değişim
0.77%
6 aylık değişim
13.56%
Yıllık değişim
0.82%
