VDE: Vanguard Energy ETF
A taxa do VDE para hoje mudou para 0.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 124.35 e o mais alto foi 126.53.
Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Energy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VDE hoje?
Hoje Vanguard Energy ETF (VDE) está avaliado em 126.37. O instrumento é negociado dentro de 124.35 - 126.53, o fechamento de ontem foi 126.19, e o volume de negociação atingiu 372. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VDE em tempo real.
As ações de Vanguard Energy ETF pagam dividendos?
Atualmente Vanguard Energy ETF está avaliado em 126.37. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.82% e USD. Monitore os movimentos de VDE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VDE?
Você pode comprar ações de Vanguard Energy ETF (VDE) pelo preço atual 126.37. Ordens geralmente são executadas perto de 126.37 ou 126.67, enquanto 372 e 0.27% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VDE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VDE?
Investir em Vanguard Energy ETF envolve considerar a faixa anual 103.06 - 137.36 e o preço atual 126.37. Muitos comparam 0.77% e 13.56% antes de enviar ordens em 126.37 ou 126.67. Estude as mudanças diárias de preço de VDE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?
O maior preço de ETF Shares (VDE) no último ano foi 137.36. As ações oscilaram bastante dentro de 103.06 - 137.36, e a comparação com 126.19 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Energy ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?
O menor preço de ETF Shares (VDE) no ano foi 103.06. A comparação com o preço atual 126.37 e 103.06 - 137.36 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VDE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VDE?
No passado Vanguard Energy ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 126.19 e 0.82% após os eventos corporativos.
- 126.19
- 126.03
- 126.37
- 126.67
- 124.35
- 126.53
- 372
- 0.14%
- 0.77%
- 13.56%
- 0.82%
- $33.988 bilh
- $-78.311 bilh
- Prév.
- $280.464 bilh
- Prév.
- $358.775 bilh
- Prév.
- Prév.
- 3.576%
- 3.485%
- Atu.
- $0.36 bilh
- Projeç.
- $11.24 bilh
- Prév.
- $18.05 bilh