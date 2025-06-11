- 概要
VDE: Vanguard Energy ETF
VDEの今日の為替レートは、0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり124.35の安値と126.53の高値で取引されました。
Vanguard Energy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
VDE株の現在の価格は？
Vanguard Energy ETFの株価は本日126.37です。124.35 - 126.53内で取引され、前日の終値は126.19、取引量は372に達しました。VDEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Vanguard Energy ETFの株は配当を出しますか？
Vanguard Energy ETFの現在の価格は126.37です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.82%やUSDにも注目します。VDEの動きはライブチャートで確認できます。
VDE株を買う方法は？
Vanguard Energy ETFの株は現在126.37で購入可能です。注文は通常126.37または126.67付近で行われ、372や0.27%が市場の動きを示します。VDEの最新情報はライブチャートで確認できます。
VDE株に投資する方法は？
Vanguard Energy ETFへの投資では、年間の値幅103.06 - 137.36と現在の126.37を考慮します。注文は多くの場合126.37や126.67で行われる前に、0.77%や13.56%と比較されます。VDEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最高値は？
ETF Sharesの過去1年の最高値は137.36でした。103.06 - 137.36内で株価は大きく変動し、126.19と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Energy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最低値は？
ETF Shares(VDE)の年間最安値は103.06でした。現在の126.37や103.06 - 137.36と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VDEの動きはライブチャートで確認できます。
VDEの株式分割はいつ行われましたか？
Vanguard Energy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、126.19、0.82%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 126.19
- 始値
- 126.03
- 買値
- 126.37
- 買値
- 126.67
- 安値
- 124.35
- 高値
- 126.53
- 出来高
- 372
- 1日の変化
- 0.14%
- 1ヶ月の変化
- 0.77%
- 6ヶ月の変化
- 13.56%
- 1年の変化
- 0.82%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 3.334 M
- 前
- 1.792 M
- 実際
-
- 期待
- -0.205 M
- 前
- -0.271 M
- 実際
-
- 期待
- 前
- 4.033%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前