VDE: Vanguard Energy ETF

126.37 USD 0.18 (0.14%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VDEの今日の為替レートは、0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり124.35の安値と126.53の高値で取引されました。

Vanguard Energy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

VDE株の現在の価格は？

Vanguard Energy ETFの株価は本日126.37です。124.35 - 126.53内で取引され、前日の終値は126.19、取引量は372に達しました。VDEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vanguard Energy ETFの株は配当を出しますか？

Vanguard Energy ETFの現在の価格は126.37です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.82%やUSDにも注目します。VDEの動きはライブチャートで確認できます。

VDE株を買う方法は？

Vanguard Energy ETFの株は現在126.37で購入可能です。注文は通常126.37または126.67付近で行われ、372や0.27%が市場の動きを示します。VDEの最新情報はライブチャートで確認できます。

VDE株に投資する方法は？

Vanguard Energy ETFへの投資では、年間の値幅103.06 - 137.36と現在の126.37を考慮します。注文は多くの場合126.37や126.67で行われる前に、0.77%や13.56%と比較されます。VDEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最高値は？

ETF Sharesの過去1年の最高値は137.36でした。103.06 - 137.36内で株価は大きく変動し、126.19と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Energy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最低値は？

ETF Shares(VDE)の年間最安値は103.06でした。現在の126.37や103.06 - 137.36と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VDEの動きはライブチャートで確認できます。

VDEの株式分割はいつ行われましたか？

Vanguard Energy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、126.19、0.82%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
124.35 126.53
1年のレンジ
103.06 137.36
以前の終値
126.19
始値
126.03
買値
126.37
買値
126.67
安値
124.35
高値
126.53
出来高
372
1日の変化
0.14%
1ヶ月の変化
0.77%
6ヶ月の変化
13.56%
1年の変化
0.82%
