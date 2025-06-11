Vanguard Energy ETFの現在の価格は126.37です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.82%やUSDにも注目します。VDEの動きはライブチャートで確認できます。

Vanguard Energy ETFへの投資では、年間の値幅103.06 - 137.36と現在の126.37を考慮します。注文は多くの場合126.37や126.67で行われる前に、0.77%や13.56%と比較されます。VDEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの過去1年の最高値は137.36でした。103.06 - 137.36内で株価は大きく変動し、126.19と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Energy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最低値は？

ETF Shares(VDE)の年間最安値は103.06でした。現在の126.37や103.06 - 137.36と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VDEの動きはライブチャートで確認できます。