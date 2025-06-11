- Aperçu
VDE: Vanguard Energy ETF
Le taux de change de VDE a changé de -0.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 124.35 et à un maximum de 126.53.
Suivez la dynamique Vanguard Energy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
VDE Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VDE aujourd'hui ?
L'action Vanguard Energy ETF est cotée à 125.25 aujourd'hui. Elle se négocie dans 124.35 - 126.53, a clôturé hier à 126.19 et son volume d'échange a atteint 220. Le graphique en temps réel du cours de VDE présente ces mises à jour.
L'action Vanguard Energy ETF verse-t-elle des dividendes ?
Vanguard Energy ETF est actuellement valorisé à 125.25. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.07% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VDE.
Comment acheter des actions VDE ?
Vous pouvez acheter des actions Vanguard Energy ETF au cours actuel de 125.25. Les ordres sont généralement placés à proximité de 125.25 ou de 125.55, le 220 et le -0.62% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VDE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VDE ?
Investir dans Vanguard Energy ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 103.06 - 137.36 et le prix actuel 125.25. Beaucoup comparent -0.12% et 12.55% avant de passer des ordres à 125.25 ou 125.55. Consultez le graphique du cours de VDE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 137.36. Au cours de 103.06 - 137.36, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 126.19 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Energy ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus bas de ETF Shares (VDE) sur l'année a été 103.06. Sa comparaison avec 125.25 et 103.06 - 137.36 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VDE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VDE a-t-elle été divisée ?
Vanguard Energy ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 126.19 et -0.07% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 126.19
- Ouverture
- 126.03
- Bid
- 125.25
- Ask
- 125.55
- Plus Bas
- 124.35
- Plus Haut
- 126.53
- Volume
- 220
- Changement quotidien
- -0.74%
- Changement Mensuel
- -0.12%
- Changement à 6 Mois
- 12.55%
- Changement Annuel
- -0.07%
- Act
-
- Fcst
- $33.988 B
- Prev
- $-78.311 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- $280.464 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- $358.775 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 3.576%
- Fcst
- Prev
- 3.485%
- Act
-
- Fcst
- $11.24 B
- Prev
- $16.01 B