VDE: Vanguard Energy ETF
今日VDE汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点124.35和高点126.53进行交易。
关注Vanguard Energy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VDE新闻
常见问题解答
VDE股票今天的价格是多少？
Vanguard Energy ETF股票今天的定价为126.37。它在124.35 - 126.53范围内交易，昨天的收盘价为126.19，交易量达到372。VDE的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard Energy ETF股票是否支付股息？
Vanguard Energy ETF目前的价值为126.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.82%和USD。实时查看图表以跟踪VDE走势。
如何购买VDE股票？
您可以以126.37的当前价格购买Vanguard Energy ETF股票。订单通常设置在126.37或126.67附近，而372和0.27%显示市场活动。立即关注VDE的实时图表更新。
如何投资VDE股票？
投资Vanguard Energy ETF需要考虑年度范围103.06 - 137.36和当前价格126.37。许多人在以126.37或126.67下订单之前，会比较0.77%和。实时查看VDE价格图表，了解每日变化。
ETF Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETF Shares的最高价格是137.36。在103.06 - 137.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Energy ETF的绩效。
ETF Shares股票的最低价格是多少？
ETF Shares（VDE）的最低价格为103.06。将其与当前的126.37和103.06 - 137.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VDE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VDE股票是什么时候拆分的？
Vanguard Energy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、126.19和0.82%中可见。
- 前一天收盘价
- 126.19
- 开盘价
- 126.03
- 卖价
- 126.37
- 买价
- 126.67
- 最低价
- 124.35
- 最高价
- 126.53
- 交易量
- 372
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- 0.77%
- 6个月变化
- 13.56%
- 年变化
- 0.82%
- 实际值
-
- 预测值
- $33.988 B
- 前值
- $-78.311 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- $280.464 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- $358.775 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 3.576%
- 预测值
- 前值
- 3.485%
- 实际值
- $0.36 B
- 预测值
- $11.24 B
- 前值
- $18.05 B