货币 / VDE
VDE: Vanguard Energy ETF

126.37 USD 0.18 (0.14%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VDE汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点124.35和高点126.53进行交易。

关注Vanguard Energy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

VDE新闻

常见问题解答

VDE股票今天的价格是多少？

Vanguard Energy ETF股票今天的定价为126.37。它在124.35 - 126.53范围内交易，昨天的收盘价为126.19，交易量达到372。VDE的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Energy ETF股票是否支付股息？

Vanguard Energy ETF目前的价值为126.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.82%和USD。实时查看图表以跟踪VDE走势。

如何购买VDE股票？

您可以以126.37的当前价格购买Vanguard Energy ETF股票。订单通常设置在126.37或126.67附近，而372和0.27%显示市场活动。立即关注VDE的实时图表更新。

如何投资VDE股票？

投资Vanguard Energy ETF需要考虑年度范围103.06 - 137.36和当前价格126.37。许多人在以126.37或126.67下订单之前，会比较0.77%和。实时查看VDE价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Shares的最高价格是137.36。在103.06 - 137.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Energy ETF的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？

ETF Shares（VDE）的最低价格为103.06。将其与当前的126.37和103.06 - 137.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VDE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VDE股票是什么时候拆分的？

Vanguard Energy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、126.19和0.82%中可见。

日范围
124.35 126.53
年范围
103.06 137.36
前一天收盘价
126.19
开盘价
126.03
卖价
126.37
买价
126.67
最低价
124.35
最高价
126.53
交易量
372
日变化
0.14%
月变化
0.77%
6个月变化
13.56%
年变化
0.82%
07 十月, 星期二
12:30
USD
贸易帐
实际值
预测值
$​33.988 B
前值
$​-78.311 B
12:30
USD
出口
实际值
预测值
前值
$​280.464 B
12:30
USD
进口
实际值
预测值
前值
$​358.775 B
14:05
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
EIA短期能源展望
实际值
预测值
前值
17:00
USD
3年期国债拍卖
实际值
3.576%
预测值
前值
3.485%
19:00
USD
美联储消费信贷月率 m/m
实际值
$​0.36 B
预测值
$​11.24 B
前值
$​18.05 B