- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VDE: Vanguard Energy ETF
Курс VDE за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 124.35, а максимальная — 126.53.
Следите за динамикой Vanguard Energy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VDE
- Exxon Mobil Anticipates Crude Price Impact To Boost Earnings - Exxon Mobil (NYSE:XOM)
- Permitting Reform Gives U.S. Infrastructure A Green Light
- Precious Metals Surge
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- VDE: Understanding The Structure And Suitability Of This Energy ETF (NYSEARCA:VDE)
- VDE: The Strategy Behind Vanguard's $9B Energy ETF Powerhouse (NYSEARCA:VDE)
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Should You Invest in the Vanguard Energy ETF (VDE)?
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Should You Invest in the Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG)?
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
- Should You Invest in the Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY)?
- June Market Recap: Policy Shifts - Themes Endure
- 2025 Midyear Outlook: How Investors Can Get A Grip On Economic Uncertainty
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- VDE: Hitting The Pause Button On Energy After A Strong Q2 Recovery (Rating Downgrade)
- What Israel-U.S.-Iran Military Conflict Means For SCHD (NYSEARCA:SCHD)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- The Rare Earth Rerun
- 3 Areas To Watch In Energy Markets This Summer
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VDE сегодня?
Vanguard Energy ETF (VDE) сегодня оценивается на уровне 126.37. Инструмент торгуется в пределах 124.35 - 126.53, вчерашнее закрытие составило 126.19, а торговый объем достиг 372. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VDE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Energy ETF?
Vanguard Energy ETF в настоящее время оценивается в 126.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.82% и USD. Отслеживайте движения VDE на графике в реальном времени.
Как купить акции VDE?
Вы можете купить акции Vanguard Energy ETF (VDE) по текущей цене 126.37. Ордера обычно размещаются около 126.37 или 126.67, тогда как 372 и 0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VDE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VDE?
Инвестирование в Vanguard Energy ETF предполагает учет годового диапазона 103.06 - 137.36 и текущей цены 126.37. Многие сравнивают 0.77% и 13.56% перед размещением ордеров на 126.37 или 126.67. Изучайте ежедневные изменения цены VDE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VDE) за последний год составила 137.36. Акции заметно колебались в пределах 103.06 - 137.36, сравнение с 126.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Energy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VDE) за год составила 103.06. Сравнение с текущими 126.37 и 103.06 - 137.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VDE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VDE?
В прошлом Vanguard Energy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 126.19 и 0.82% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 126.19
- Open
- 126.03
- Bid
- 126.37
- Ask
- 126.67
- Low
- 124.35
- High
- 126.53
- Объем
- 372
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- 0.77%
- 6-месячное изменение
- 13.56%
- Годовое изменение
- 0.82%
- Акт.
-
- Прог.
- $33.988 млрд
- Пред.
- $-78.311 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $280.464 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $358.775 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.576%
- Прог.
- Пред.
- 3.485%
- Акт.
- $0.36 млрд
- Прог.
- $11.24 млрд
- Пред.
- $18.05 млрд