VDE: Vanguard Energy ETF

126.37 USD 0.18 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VDE за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 124.35, а максимальная — 126.53.

Следите за динамикой Vanguard Energy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VDE сегодня?

Vanguard Energy ETF (VDE) сегодня оценивается на уровне 126.37. Инструмент торгуется в пределах 124.35 - 126.53, вчерашнее закрытие составило 126.19, а торговый объем достиг 372. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VDE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Energy ETF?

Vanguard Energy ETF в настоящее время оценивается в 126.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.82% и USD. Отслеживайте движения VDE на графике в реальном времени.

Как купить акции VDE?

Вы можете купить акции Vanguard Energy ETF (VDE) по текущей цене 126.37. Ордера обычно размещаются около 126.37 или 126.67, тогда как 372 и 0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VDE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VDE?

Инвестирование в Vanguard Energy ETF предполагает учет годового диапазона 103.06 - 137.36 и текущей цены 126.37. Многие сравнивают 0.77% и 13.56% перед размещением ордеров на 126.37 или 126.67. Изучайте ежедневные изменения цены VDE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VDE) за последний год составила 137.36. Акции заметно колебались в пределах 103.06 - 137.36, сравнение с 126.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Energy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VDE) за год составила 103.06. Сравнение с текущими 126.37 и 103.06 - 137.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VDE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VDE?

В прошлом Vanguard Energy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 126.19 и 0.82% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
124.35 126.53
Годовой диапазон
103.06 137.36
Предыдущее закрытие
126.19
Open
126.03
Bid
126.37
Ask
126.67
Low
124.35
High
126.53
Объем
372
Дневное изменение
0.14%
Месячное изменение
0.77%
6-месячное изменение
13.56%
Годовое изменение
0.82%
07 октября, вторник
12:30
USD
Торговый баланс
Акт.
Прог.
$​33.988 млрд
Пред.
$​-78.311 млрд
12:30
USD
Объем экспорта
Акт.
Прог.
Пред.
$​280.464 млрд
12:30
USD
Объем импорта
Акт.
Прог.
Пред.
$​358.775 млрд
14:05
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
3.576%
Прог.
Пред.
3.485%
19:00
USD
Потребительское кредитование от ФРС м/м
Акт.
$​0.36 млрд
Прог.
$​11.24 млрд
Пред.
$​18.05 млрд