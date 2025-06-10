- Panoramica
VDE: Vanguard Energy ETF
Il tasso di cambio VDE ha avuto una variazione del -1.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 124.35 e ad un massimo di 126.53.
Segui le dinamiche di Vanguard Energy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
VDE News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VDE oggi?
Oggi le azioni Vanguard Energy ETF sono prezzate a 124.85. Viene scambiato all'interno di 124.35 - 126.53, la chiusura di ieri è stata 126.19 e il volume degli scambi ha raggiunto 124. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VDE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Vanguard Energy ETF pagano dividendi?
Vanguard Energy ETF è attualmente valutato a 124.85. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.39% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VDE.
Come acquistare azioni VDE?
Puoi acquistare azioni Vanguard Energy ETF al prezzo attuale di 124.85. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 124.85 o 125.15, mentre 124 e -0.94% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VDE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VDE?
Investire in Vanguard Energy ETF implica considerare l'intervallo annuale 103.06 - 137.36 e il prezzo attuale 124.85. Molti confrontano -0.44% e 12.19% prima di effettuare ordini su 124.85 o 125.15. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VDE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?
Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 137.36. All'interno di 103.06 - 137.36, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 126.19 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Energy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?
Il prezzo più basso di ETF Shares (VDE) nel corso dell'anno è stato 103.06. Confrontandolo con gli attuali 124.85 e 103.06 - 137.36 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VDE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VDE?
Vanguard Energy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 126.19 e -0.39%.
- Chiusura Precedente
- 126.19
- Apertura
- 126.03
- Bid
- 124.85
- Ask
- 125.15
- Minimo
- 124.35
- Massimo
- 126.53
- Volume
- 124
- Variazione giornaliera
- -1.06%
- Variazione Mensile
- -0.44%
- Variazione Semestrale
- 12.19%
- Variazione Annuale
- -0.39%
- Agire
-
- Fcst
- $33.988 B
- Prev
- $-78.311 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- $280.464 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- $358.775 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.485%
- Agire
-
- Fcst
- $11.24 B
- Prev
- $16.01 B