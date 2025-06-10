- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
VDE: Vanguard Energy ETF
El tipo de cambio de VDE de hoy ha cambiado un 0.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 124.35, mientras que el máximo ha alcanzado 126.53.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard Energy ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VDE News
- Exxon Mobil Anticipates Crude Price Impact To Boost Earnings - Exxon Mobil (NYSE:XOM)
- Permitting Reform Gives U.S. Infrastructure A Green Light
- Precious Metals Surge
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- VDE: Understanding The Structure And Suitability Of This Energy ETF (NYSEARCA:VDE)
- VDE: The Strategy Behind Vanguard's $9B Energy ETF Powerhouse (NYSEARCA:VDE)
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Should You Invest in the Vanguard Energy ETF (VDE)?
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Should You Invest in the Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG)?
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
- Should You Invest in the Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY)?
- June Market Recap: Policy Shifts - Themes Endure
- 2025 Midyear Outlook: How Investors Can Get A Grip On Economic Uncertainty
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- VDE: Hitting The Pause Button On Energy After A Strong Q2 Recovery (Rating Downgrade)
- What Israel-U.S.-Iran Military Conflict Means For SCHD (NYSEARCA:SCHD)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- The Rare Earth Rerun
- 3 Areas To Watch In Energy Markets This Summer
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de VDE hoy?
Vanguard Energy ETF (VDE) se evalúa hoy en 126.37. El instrumento se negocia dentro de 124.35 - 126.53; el cierre de ayer ha sido 126.19 y el volumen comercial ha alcanzado 372. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VDE en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Vanguard Energy ETF?
Vanguard Energy ETF se evalúa actualmente en 126.37. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.82% y USD. Monitoree los movimientos de VDE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de VDE?
Puede comprar acciones de Vanguard Energy ETF (VDE) al precio actual de 126.37. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 126.37 o 126.67, mientras que 372 y 0.27% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VDE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de VDE?
Invertir en Vanguard Energy ETF implica tener en cuenta el rango anual 103.06 - 137.36 y el precio actual 126.37. Muchos comparan 0.77% y 13.56% antes de colocar órdenes en 126.37 o 126.67. Estudie los cambios diarios de precios de VDE en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ETF Shares?
El precio más alto de ETF Shares (VDE) en el último año ha sido 137.36. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 103.06 - 137.36, una comparación con 126.19 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Vanguard Energy ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ETF Shares?
El precio más bajo de ETF Shares (VDE) para el año ha sido 103.06. La comparación con los actuales 126.37 y 103.06 - 137.36 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VDE en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VDE?
En el pasado, Vanguard Energy ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 126.19 y 0.82% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 126.19
- Open
- 126.03
- Bid
- 126.37
- Ask
- 126.67
- Low
- 124.35
- High
- 126.53
- Volumen
- 372
- Cambio diario
- 0.14%
- Cambio mensual
- 0.77%
- Cambio a 6 meses
- 13.56%
- Cambio anual
- 0.82%
- Act.
-
- Pronós.
- 3.334 M
- Prev.
- 1.792 M
- Act.
-
- Pronós.
- -0.205 M
- Prev.
- -0.271 M
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 4.033%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.