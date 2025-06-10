- Übersicht
VDE: Vanguard Energy ETF
Der Wechselkurs von VDE hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 124.35 bis zu einem Hoch von 126.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard Energy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VDE heute?
Die Aktie von Vanguard Energy ETF (VDE) notiert heute bei 126.37. Sie wird innerhalb einer Spanne von 124.35 - 126.53 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 126.19 und das Handelsvolumen erreichte 372. Das Live-Chart von VDE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VDE Dividenden?
Vanguard Energy ETF wird derzeit mit 126.37 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.82% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VDE zu verfolgen.
Wie kaufe ich VDE-Aktien?
Sie können Aktien von Vanguard Energy ETF (VDE) zum aktuellen Kurs von 126.37 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 126.37 oder 126.67 platziert, während 372 und 0.27% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VDE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VDE-Aktien?
Bei einer Investition in Vanguard Energy ETF müssen die jährliche Spanne 103.06 - 137.36 und der aktuelle Kurs 126.37 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.77% und 13.56%, bevor sie Orders zu 126.37 oder 126.67 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VDE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der höchste Kurs von ETF Shares (VDE) im vergangenen Jahr lag bei 137.36. Innerhalb von 103.06 - 137.36 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 126.19 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard Energy ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der niedrigste Kurs von ETF Shares (VDE) im Laufe des Jahres betrug 103.06. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 126.37 und der Spanne 103.06 - 137.36 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VDE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VDE statt?
Vanguard Energy ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 126.19 und 0.82% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 126.19
- Eröffnung
- 126.03
- Bid
- 126.37
- Ask
- 126.67
- Tief
- 124.35
- Hoch
- 126.53
- Volumen
- 372
- Tagesänderung
- 0.14%
- Monatsänderung
- 0.77%
- 6-Monatsänderung
- 13.56%
- Jahresänderung
- 0.82%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 3.334 M
- Vorh
- 1.792 M
- Akt
-
- Erw
- -0.205 M
- Vorh
- -0.271 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 4.033%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh