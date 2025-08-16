- Genel bakış
VCR: Vanguard Consumer Discretion ETF
VCR fiyatı bugün 0.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 388.44 ve Yüksek fiyatı olarak 394.10 aralığında işlem gördü.
Vanguard Consumer Discretion ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
VCR haberleri
Sıkça sorulan sorular
VCR hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Vanguard Consumer Discretion ETF hisse senedi 394.01 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 388.44 - 394.10 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 391.22 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 66 değerine ulaştı. VCR canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Vanguard Consumer Discretion ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Vanguard Consumer Discretion ETF hisse senedi şu anda 394.01 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 15.72% ve USD değerlerini izler. VCR hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
VCR hisse senedi nasıl alınır?
Vanguard Consumer Discretion ETF hisselerini şu anki 394.01 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 394.01 ve Ask 394.31 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 66 ve günlük değişim oranı 1.41% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VCR fiyat hareketlerini takip edin.
VCR hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Vanguard Consumer Discretion ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 285.13 - 403.00 ve mevcut fiyatı 394.01 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 394.01 veya Ask 394.31 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.20% ve 6 aylık değişim oranı 20.15% değerlerini karşılaştırır. VCR fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
ETF Shares hisse senedi yıllık olarak 403.00 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 285.13 - 403.00). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 391.22 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Vanguard Consumer Discretion ETF performansını takip edin.
ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
ETF Shares (VCR) hisse senedi yıllık olarak en düşük 285.13 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 394.01 ve hareket ettiği yıllık aralık 285.13 - 403.00 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VCR fiyat hareketlerini izleyin.
VCR hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Vanguard Consumer Discretion ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 391.22 ve yıllık değişim oranı 15.72% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 391.22
- Açılış
- 388.53
- Satış
- 394.01
- Alış
- 394.31
- Düşük
- 388.44
- Yüksek
- 394.10
- Hacim
- 66
- Günlük değişim
- 0.71%
- Aylık değişim
- -0.20%
- 6 aylık değişim
- 20.15%
- Yıllık değişim
- 15.72%
- Açıklanan
- 0.3%
- Beklenti
- Önceki
- 0.4%
- Açıklanan
- 0.2%
- Beklenti
- Önceki
- 0.3%
- Açıklanan
- 3.0%
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 3.0%
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 0.3%
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 324.368
- Beklenti
- Önceki
- 323.364
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.694 M
- Önceki
- 0.800 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -1.0%
- Önceki
- 20.5%
- Açıklanan
- 53.6
- Beklenti
- 55.0
- Önceki
- 55.0
- Açıklanan
- 50.3
- Beklenti
- 51.2
- Önceki
- 51.2
- Açıklanan
- 4.6%
- Beklenti
- 4.6%
- Önceki
- 4.6%
- Açıklanan
- 3.9%
- Beklenti
- 3.7%
- Önceki
- 3.7%
- Açıklanan
- 420
- Beklenti
- Önceki
- 418
- Açıklanan
- 550
- Beklenti
- Önceki
- 548
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki