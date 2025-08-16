CotaçõesSeções
VCR: Vanguard Consumer Discretion ETF

394.01 USD 2.79 (0.71%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do VCR para hoje mudou para 0.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 388.44 e o mais alto foi 394.10.

Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Consumer Discretion ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

VCR Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de VCR hoje?

Hoje Vanguard Consumer Discretion ETF (VCR) está avaliado em 394.01. O instrumento é negociado dentro de 388.44 - 394.10, o fechamento de ontem foi 391.22, e o volume de negociação atingiu 66. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VCR em tempo real.

As ações de Vanguard Consumer Discretion ETF pagam dividendos?

Atualmente Vanguard Consumer Discretion ETF está avaliado em 394.01. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 15.72% e USD. Monitore os movimentos de VCR no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de VCR?

Você pode comprar ações de Vanguard Consumer Discretion ETF (VCR) pelo preço atual 394.01. Ordens geralmente são executadas perto de 394.01 ou 394.31, enquanto 66 e 1.41% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VCR no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de VCR?

Investir em Vanguard Consumer Discretion ETF envolve considerar a faixa anual 285.13 - 403.00 e o preço atual 394.01. Muitos comparam -0.20% e 20.15% antes de enviar ordens em 394.01 ou 394.31. Estude as mudanças diárias de preço de VCR no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?

O maior preço de ETF Shares (VCR) no último ano foi 403.00. As ações oscilaram bastante dentro de 285.13 - 403.00, e a comparação com 391.22 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Consumer Discretion ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?

O menor preço de ETF Shares (VCR) no ano foi 285.13. A comparação com o preço atual 394.01 e 285.13 - 403.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VCR em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de VCR?

No passado Vanguard Consumer Discretion ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 391.22 e 15.72% após os eventos corporativos.

Faixa diária
388.44 394.10
Faixa anual
285.13 403.00
Fechamento anterior
391.22
Open
388.53
Bid
394.01
Ask
394.31
Low
388.44
High
394.10
Volume
66
Mudança diária
0.71%
Mudança mensal
-0.20%
Mudança de 6 meses
20.15%
Mudança anual
15.72%
24 outubro, sexta-feira
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
Atu.
0.3%
Projeç.
Prév.
0.4%
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
Atu.
0.2%
Projeç.
Prév.
0.3%
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
Atu.
3.0%
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Núcleo do Índice ao Consumidor (anual)
Atu.
3.0%
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor sem Ajuste Sazonal (Mensal)
Atu.
0.3%
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Índice de Preços ao Consumidor
Atu.
324.368
Projeç.
Prév.
323.364
14:00
USD
Venda de Casas Novas
Atu.
Projeç.
0.694 milh
Prév.
0.800 milh
14:00
USD
Venda de Casas Novas (Mensal)
Atu.
Projeç.
-1.0%
Prév.
20.5%
14:00
USD
Índice de Percepção do Consumidor de Michigan
Atu.
53.6
Projeç.
55.0
Prév.
55.0
14:00
USD
Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan
Atu.
50.3
Projeç.
51.2
Prév.
51.2
14:00
USD
Expectativas de Inflação da Universidade de Michigan
Atu.
4.6%
Projeç.
4.6%
Prév.
4.6%
14:00
USD
Expectativas de Inflação a 5 anos da Universidade de Michigan
Atu.
3.9%
Projeç.
3.7%
Prév.
3.7%
17:00
USD
Contagem de Sondas Baker Hughes
Atu.
420
Projeç.
Prév.
418
17:00
USD
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
Atu.
550
Projeç.
Prév.
548
19:30
USD
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.