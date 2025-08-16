- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
VCR: Vanguard Consumer Discretion ETF
Il tasso di cambio VCR ha avuto una variazione del 0.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 388.44 e ad un massimo di 394.10.
Segui le dinamiche di Vanguard Consumer Discretion ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VCR News
- ETFs to Watch as Tesla Lags Q3 Earnings, Views Cybercab Production in '26
- Equity Market Outlook Q4 2025 - Yes, There’s Still Room To Run
- Consumer Sentiment Stalls In October As High Prices And Job Worries Persist
- Amazon Prime Day Ignites Battle Of Promotions
- Consumer Sentiment Down 5% In September Amid Economic Concerns
- Could Rate Cuts, Economic Resiliency Spark An End-Of-Year Rally?
- VCR: Consumer Discretionary Dashboard For September (NYSEARCA:VCR)
- Retail Sales Up 0.6% In August, Higher Than Expected
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Consumer Sentiment Falls To 4-Month Low In September
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Fiscal Stimulus Meets Fed Easing (NYSEARCA:SPY)
- Should You Invest in the Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR)?
- VHT: A Popular Choice For Investing In U.S. Health Care Stocks (NYSEARCA:VHT)
- Consumer Sentiment Drops Amid Worsening Economic Views
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Consumer Confidence Dips Slightly In August
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Curveballs: Tariffs And Shifting Cost Dynamics
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Consumer Health In The Spotlight Ahead Of Key Retail Earnings Reports
- Forecast For Jackson Hole Is Cloudy And Unpredictable
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VCR oggi?
Oggi le azioni Vanguard Consumer Discretion ETF sono prezzate a 394.01. Viene scambiato all'interno di 388.44 - 394.10, la chiusura di ieri è stata 391.22 e il volume degli scambi ha raggiunto 66. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VCR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Vanguard Consumer Discretion ETF pagano dividendi?
Vanguard Consumer Discretion ETF è attualmente valutato a 394.01. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 15.72% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VCR.
Come acquistare azioni VCR?
Puoi acquistare azioni Vanguard Consumer Discretion ETF al prezzo attuale di 394.01. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 394.01 o 394.31, mentre 66 e 1.41% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VCR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VCR?
Investire in Vanguard Consumer Discretion ETF implica considerare l'intervallo annuale 285.13 - 403.00 e il prezzo attuale 394.01. Molti confrontano -0.20% e 20.15% prima di effettuare ordini su 394.01 o 394.31. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VCR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?
Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 403.00. All'interno di 285.13 - 403.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 391.22 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Consumer Discretion ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?
Il prezzo più basso di ETF Shares (VCR) nel corso dell'anno è stato 285.13. Confrontandolo con gli attuali 394.01 e 285.13 - 403.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VCR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VCR?
Vanguard Consumer Discretion ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 391.22 e 15.72%.
- Chiusura Precedente
- 391.22
- Apertura
- 388.53
- Bid
- 394.01
- Ask
- 394.31
- Minimo
- 388.44
- Massimo
- 394.10
- Volume
- 66
- Variazione giornaliera
- 0.71%
- Variazione Mensile
- -0.20%
- Variazione Semestrale
- 20.15%
- Variazione Annuale
- 15.72%
- Agire
- 0.3%
- Fcst
- Prev
- 0.4%
- Agire
- 0.2%
- Fcst
- Prev
- 0.3%
- Agire
- 3.0%
- Fcst
- Prev
- Agire
- 3.0%
- Fcst
- Prev
- Agire
- 0.3%
- Fcst
- Prev
- Agire
- 324.368
- Fcst
- Prev
- 323.364
- Agire
-
- Fcst
- 0.694 M
- Prev
- 0.800 M
- Agire
-
- Fcst
- -1.0%
- Prev
- 20.5%
- Agire
- 53.6
- Fcst
- 55.0
- Prev
- 55.0
- Agire
- 50.3
- Fcst
- 51.2
- Prev
- 51.2
- Agire
- 4.6%
- Fcst
- 4.6%
- Prev
- 4.6%
- Agire
- 3.9%
- Fcst
- 3.7%
- Prev
- 3.7%
- Agire
- 420
- Fcst
- Prev
- 418
- Agire
- 550
- Fcst
- Prev
- 548
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev