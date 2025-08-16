QuotazioniSezioni
Valute / VCR
Tornare a Azioni

VCR: Vanguard Consumer Discretion ETF

394.01 USD 2.79 (0.71%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VCR ha avuto una variazione del 0.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 388.44 e ad un massimo di 394.10.

Segui le dinamiche di Vanguard Consumer Discretion ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VCR News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VCR oggi?

Oggi le azioni Vanguard Consumer Discretion ETF sono prezzate a 394.01. Viene scambiato all'interno di 388.44 - 394.10, la chiusura di ieri è stata 391.22 e il volume degli scambi ha raggiunto 66. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VCR mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Vanguard Consumer Discretion ETF pagano dividendi?

Vanguard Consumer Discretion ETF è attualmente valutato a 394.01. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 15.72% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VCR.

Come acquistare azioni VCR?

Puoi acquistare azioni Vanguard Consumer Discretion ETF al prezzo attuale di 394.01. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 394.01 o 394.31, mentre 66 e 1.41% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VCR sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VCR?

Investire in Vanguard Consumer Discretion ETF implica considerare l'intervallo annuale 285.13 - 403.00 e il prezzo attuale 394.01. Molti confrontano -0.20% e 20.15% prima di effettuare ordini su 394.01 o 394.31. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VCR con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?

Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 403.00. All'interno di 285.13 - 403.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 391.22 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Consumer Discretion ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?

Il prezzo più basso di ETF Shares (VCR) nel corso dell'anno è stato 285.13. Confrontandolo con gli attuali 394.01 e 285.13 - 403.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VCR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VCR?

Vanguard Consumer Discretion ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 391.22 e 15.72%.

Intervallo Giornaliero
388.44 394.10
Intervallo Annuale
285.13 403.00
Chiusura Precedente
391.22
Apertura
388.53
Bid
394.01
Ask
394.31
Minimo
388.44
Massimo
394.10
Volume
66
Variazione giornaliera
0.71%
Variazione Mensile
-0.20%
Variazione Semestrale
20.15%
Variazione Annuale
15.72%
24 ottobre, venerdì
12:30
USD
IPC m/m
Agire
0.3%
Fcst
Prev
0.4%
12:30
USD
IPC Core m/m
Agire
0.2%
Fcst
Prev
0.3%
12:30
USD
IPC a/a
Agire
3.0%
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC Core a/a
Agire
3.0%
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC Core non destagionalizzato m/m
Agire
0.3%
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC
Agire
324.368
Fcst
Prev
323.364
14:00
USD
Vendita di Nuove Case
Agire
Fcst
0.694 M
Prev
0.800 M
14:00
USD
Nuove Vendite Domestiche m/m
Agire
Fcst
-1.0%
Prev
20.5%
14:00
USD
Michigan Consumer Sentiment
Agire
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.0
14:00
USD
Aspettative dei consumatori del Michigan
Agire
50.3
Fcst
51.2
Prev
51.2
14:00
USD
Aspettative di inflazione del Michigan
Agire
4.6%
Fcst
4.6%
Prev
4.6%
14:00
USD
Michigan Aspettative di inflazione a 5 anni
Agire
3.9%
Fcst
3.7%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
420
Fcst
Prev
418
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
550
Fcst
Prev
548
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev