VCR: Vanguard Consumer Discretion ETF
Le taux de change de VCR a changé de 0.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 388.44 et à un maximum de 394.10.
Suivez la dynamique Vanguard Consumer Discretion ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
VCR Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VCR aujourd'hui ?
L'action Vanguard Consumer Discretion ETF est cotée à 394.01 aujourd'hui. Elle se négocie dans 388.44 - 394.10, a clôturé hier à 391.22 et son volume d'échange a atteint 66. Le graphique en temps réel du cours de VCR présente ces mises à jour.
L'action Vanguard Consumer Discretion ETF verse-t-elle des dividendes ?
Vanguard Consumer Discretion ETF est actuellement valorisé à 394.01. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 15.72% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VCR.
Comment acheter des actions VCR ?
Vous pouvez acheter des actions Vanguard Consumer Discretion ETF au cours actuel de 394.01. Les ordres sont généralement placés à proximité de 394.01 ou de 394.31, le 66 et le 1.41% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VCR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VCR ?
Investir dans Vanguard Consumer Discretion ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 285.13 - 403.00 et le prix actuel 394.01. Beaucoup comparent -0.20% et 20.15% avant de passer des ordres à 394.01 ou 394.31. Consultez le graphique du cours de VCR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 403.00. Au cours de 285.13 - 403.00, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 391.22 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Consumer Discretion ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus bas de ETF Shares (VCR) sur l'année a été 285.13. Sa comparaison avec 394.01 et 285.13 - 403.00 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VCR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VCR a-t-elle été divisée ?
Vanguard Consumer Discretion ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 391.22 et 15.72% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 391.22
- Ouverture
- 388.53
- Bid
- 394.01
- Ask
- 394.31
- Plus Bas
- 388.44
- Plus Haut
- 394.10
- Volume
- 66
- Changement quotidien
- 0.71%
- Changement Mensuel
- -0.20%
- Changement à 6 Mois
- 20.15%
- Changement Annuel
- 15.72%
- Act
- 0.3%
- Fcst
- Prev
- 0.4%
- Act
- 0.2%
- Fcst
- Prev
- 0.3%
- Act
- 3.0%
- Fcst
- Prev
- Act
- 3.0%
- Fcst
- Prev
- Act
- 0.3%
- Fcst
- Prev
- Act
- 324.368
- Fcst
- Prev
- 323.364
- Act
-
- Fcst
- 0.694 M
- Prev
- 0.800 M
- Act
-
- Fcst
- -1.0%
- Prev
- 20.5%
- Act
- 53.6
- Fcst
- 55.0
- Prev
- 55.0
- Act
- 50.3
- Fcst
- 51.2
- Prev
- 51.2
- Act
- 4.6%
- Fcst
- 4.6%
- Prev
- 4.6%
- Act
- 3.9%
- Fcst
- 3.7%
- Prev
- 3.7%
- Act
- 420
- Fcst
- Prev
- 418
- Act
- 550
- Fcst
- Prev
- 548
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev