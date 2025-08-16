КотировкиРазделы
VCR: Vanguard Consumer Discretion ETF

394.01 USD 2.79 (0.71%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VCR за сегодня изменился на 0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 388.44, а максимальная — 394.10.

Следите за динамикой Vanguard Consumer Discretion ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VCR сегодня?

Vanguard Consumer Discretion ETF (VCR) сегодня оценивается на уровне 394.01. Инструмент торгуется в пределах 388.44 - 394.10, вчерашнее закрытие составило 391.22, а торговый объем достиг 66. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VCR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Consumer Discretion ETF?

Vanguard Consumer Discretion ETF в настоящее время оценивается в 394.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.72% и USD. Отслеживайте движения VCR на графике в реальном времени.

Как купить акции VCR?

Вы можете купить акции Vanguard Consumer Discretion ETF (VCR) по текущей цене 394.01. Ордера обычно размещаются около 394.01 или 394.31, тогда как 66 и 1.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VCR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VCR?

Инвестирование в Vanguard Consumer Discretion ETF предполагает учет годового диапазона 285.13 - 403.00 и текущей цены 394.01. Многие сравнивают -0.20% и 20.15% перед размещением ордеров на 394.01 или 394.31. Изучайте ежедневные изменения цены VCR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VCR) за последний год составила 403.00. Акции заметно колебались в пределах 285.13 - 403.00, сравнение с 391.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Consumer Discretion ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VCR) за год составила 285.13. Сравнение с текущими 394.01 и 285.13 - 403.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VCR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VCR?

В прошлом Vanguard Consumer Discretion ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 391.22 и 15.72% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
388.44 394.10
Годовой диапазон
285.13 403.00
Предыдущее закрытие
391.22
Open
388.53
Bid
394.01
Ask
394.31
Low
388.44
High
394.10
Объем
66
Дневное изменение
0.71%
Месячное изменение
-0.20%
6-месячное изменение
20.15%
Годовое изменение
15.72%
