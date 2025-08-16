- Обзор рынка
VCR: Vanguard Consumer Discretion ETF
Курс VCR за сегодня изменился на 0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 388.44, а максимальная — 394.10.
Следите за динамикой Vanguard Consumer Discretion ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VCR сегодня?
Vanguard Consumer Discretion ETF (VCR) сегодня оценивается на уровне 394.01. Инструмент торгуется в пределах 388.44 - 394.10, вчерашнее закрытие составило 391.22, а торговый объем достиг 66. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VCR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Consumer Discretion ETF?
Vanguard Consumer Discretion ETF в настоящее время оценивается в 394.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.72% и USD. Отслеживайте движения VCR на графике в реальном времени.
Как купить акции VCR?
Вы можете купить акции Vanguard Consumer Discretion ETF (VCR) по текущей цене 394.01. Ордера обычно размещаются около 394.01 или 394.31, тогда как 66 и 1.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VCR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VCR?
Инвестирование в Vanguard Consumer Discretion ETF предполагает учет годового диапазона 285.13 - 403.00 и текущей цены 394.01. Многие сравнивают -0.20% и 20.15% перед размещением ордеров на 394.01 или 394.31. Изучайте ежедневные изменения цены VCR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VCR) за последний год составила 403.00. Акции заметно колебались в пределах 285.13 - 403.00, сравнение с 391.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Consumer Discretion ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VCR) за год составила 285.13. Сравнение с текущими 394.01 и 285.13 - 403.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VCR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VCR?
В прошлом Vanguard Consumer Discretion ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 391.22 и 15.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 391.22
- Open
- 388.53
- Bid
- 394.01
- Ask
- 394.31
- Low
- 388.44
- High
- 394.10
- Объем
- 66
- Дневное изменение
- 0.71%
- Месячное изменение
- -0.20%
- 6-месячное изменение
- 20.15%
- Годовое изменение
- 15.72%
- Акт.
- 0.3%
- Прог.
- Пред.
- 0.4%
- Акт.
- 0.2%
- Прог.
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
- 3.0%
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.0%
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 0.3%
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 324.368
- Прог.
- Пред.
- 323.364
- Акт.
-
- Прог.
- 0.694 млн
- Пред.
- 0.800 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -1.0%
- Пред.
- 20.5%
- Акт.
- 53.6
- Прог.
- 55.0
- Пред.
- 55.0
- Акт.
- 50.3
- Прог.
- 51.2
- Пред.
- 51.2
- Акт.
- 4.6%
- Прог.
- 4.6%
- Пред.
- 4.6%
- Акт.
- 3.9%
- Прог.
- 3.7%
- Пред.
- 3.7%
- Акт.
- 420
- Прог.
- Пред.
- 418
- Акт.
- 550
- Прог.
- Пред.
- 548
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.