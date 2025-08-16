- Panorámica
VCR: Vanguard Consumer Discretion ETF
El tipo de cambio de VCR de hoy ha cambiado un -0.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 392.99, mientras que el máximo ha alcanzado 396.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard Consumer Discretion ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
VCR News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de VCR hoy?
Vanguard Consumer Discretion ETF (VCR) se evalúa hoy en 393.07. El instrumento se negocia dentro de 392.99 - 396.00; el cierre de ayer ha sido 394.01 y el volumen comercial ha alcanzado 42. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VCR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Vanguard Consumer Discretion ETF?
Vanguard Consumer Discretion ETF se evalúa actualmente en 393.07. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 15.45% y USD. Monitoree los movimientos de VCR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de VCR?
Puede comprar acciones de Vanguard Consumer Discretion ETF (VCR) al precio actual de 393.07. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 393.07 o 393.37, mientras que 42 y -0.56% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VCR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de VCR?
Invertir en Vanguard Consumer Discretion ETF implica tener en cuenta el rango anual 285.13 - 403.00 y el precio actual 393.07. Muchos comparan -0.43% y 19.86% antes de colocar órdenes en 393.07 o 393.37. Estudie los cambios diarios de precios de VCR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ETF Shares?
El precio más alto de ETF Shares (VCR) en el último año ha sido 403.00. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 285.13 - 403.00, una comparación con 394.01 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Vanguard Consumer Discretion ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ETF Shares?
El precio más bajo de ETF Shares (VCR) para el año ha sido 285.13. La comparación con los actuales 393.07 y 285.13 - 403.00 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VCR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VCR?
En el pasado, Vanguard Consumer Discretion ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 394.01 y 15.45% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 394.01
- Open
- 395.30
- Bid
- 393.07
- Ask
- 393.37
- Low
- 392.99
- High
- 396.00
- Volumen
- 42
- Cambio diario
- -0.24%
- Cambio mensual
- -0.43%
- Cambio a 6 meses
- 19.86%
- Cambio anual
- 15.45%