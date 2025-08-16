- Übersicht
VCR: Vanguard Consumer Discretion ETF
Der Wechselkurs von VCR hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 392.99 bis zu einem Hoch von 396.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard Consumer Discretion ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VCR heute?
Die Aktie von Vanguard Consumer Discretion ETF (VCR) notiert heute bei 393.07. Sie wird innerhalb einer Spanne von 392.99 - 396.00 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 394.01 und das Handelsvolumen erreichte 42. Das Live-Chart von VCR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VCR Dividenden?
Vanguard Consumer Discretion ETF wird derzeit mit 393.07 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 15.45% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VCR zu verfolgen.
Wie kaufe ich VCR-Aktien?
Sie können Aktien von Vanguard Consumer Discretion ETF (VCR) zum aktuellen Kurs von 393.07 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 393.07 oder 393.37 platziert, während 42 und -0.56% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VCR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VCR-Aktien?
Bei einer Investition in Vanguard Consumer Discretion ETF müssen die jährliche Spanne 285.13 - 403.00 und der aktuelle Kurs 393.07 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.43% und 19.86%, bevor sie Orders zu 393.07 oder 393.37 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VCR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der höchste Kurs von ETF Shares (VCR) im vergangenen Jahr lag bei 403.00. Innerhalb von 285.13 - 403.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 394.01 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard Consumer Discretion ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der niedrigste Kurs von ETF Shares (VCR) im Laufe des Jahres betrug 285.13. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 393.07 und der Spanne 285.13 - 403.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VCR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VCR statt?
Vanguard Consumer Discretion ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 394.01 und 15.45% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 394.01
- Eröffnung
- 395.30
- Bid
- 393.07
- Ask
- 393.37
- Tief
- 392.99
- Hoch
- 396.00
- Volumen
- 42
- Tagesänderung
- -0.24%
- Monatsänderung
- -0.43%
- 6-Monatsänderung
- 19.86%
- Jahresänderung
- 15.45%