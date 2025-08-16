VCR: Vanguard Consumer Discretion ETF
今日VCR汇率已更改0.71%。当日，交易品种以低点388.44和高点394.10进行交易。
关注Vanguard Consumer Discretion ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
VCR股票今天的价格是多少？
Vanguard Consumer Discretion ETF股票今天的定价为394.01。它在388.44 - 394.10范围内交易，昨天的收盘价为391.22，交易量达到66。VCR的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard Consumer Discretion ETF股票是否支付股息？
Vanguard Consumer Discretion ETF目前的价值为394.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.72%和USD。实时查看图表以跟踪VCR走势。
如何购买VCR股票？
您可以以394.01的当前价格购买Vanguard Consumer Discretion ETF股票。订单通常设置在394.01或394.31附近，而66和1.41%显示市场活动。立即关注VCR的实时图表更新。
如何投资VCR股票？
投资Vanguard Consumer Discretion ETF需要考虑年度范围285.13 - 403.00和当前价格394.01。许多人在以394.01或394.31下订单之前，会比较-0.20%和。实时查看VCR价格图表，了解每日变化。
ETF Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETF Shares的最高价格是403.00。在285.13 - 403.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Consumer Discretion ETF的绩效。
ETF Shares股票的最低价格是多少？
ETF Shares（VCR）的最低价格为285.13。将其与当前的394.01和285.13 - 403.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VCR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VCR股票是什么时候拆分的？
Vanguard Consumer Discretion ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、391.22和15.72%中可见。
- 前一天收盘价
- 391.22
- 开盘价
- 388.53
- 卖价
- 394.01
- 买价
- 394.31
- 最低价
- 388.44
- 最高价
- 394.10
- 交易量
- 66
- 日变化
- 0.71%
- 月变化
- -0.20%
- 6个月变化
- 20.15%
- 年变化
- 15.72%
- 实际值
- 0.3%
- 预测值
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 前值
- 0.3%
- 实际值
- 3.0%
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 3.0%
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 0.3%
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 324.368
- 预测值
- 前值
- 323.364
- 实际值
-
- 预测值
- 0.694 M
- 前值
- 0.800 M
- 实际值
-
- 预测值
- -1.0%
- 前值
- 20.5%
- 实际值
- 53.6
- 预测值
- 55.0
- 前值
- 55.0
- 实际值
- 50.3
- 预测值
- 51.2
- 前值
- 51.2
- 实际值
- 4.6%
- 预测值
- 4.6%
- 前值
- 4.6%
- 实际值
- 3.9%
- 预测值
- 3.7%
- 前值
- 3.7%
- 实际值
- 420
- 预测值
- 前值
- 418
- 实际值
- 550
- 预测值
- 前值
- 548
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值