VCR: Vanguard Consumer Discretion ETF

394.01 USD 2.79 (0.71%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VCR汇率已更改0.71%。当日，交易品种以低点388.44和高点394.10进行交易。

关注Vanguard Consumer Discretion ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

VCR新闻

常见问题解答

VCR股票今天的价格是多少？

Vanguard Consumer Discretion ETF股票今天的定价为394.01。它在388.44 - 394.10范围内交易，昨天的收盘价为391.22，交易量达到66。VCR的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Consumer Discretion ETF股票是否支付股息？

Vanguard Consumer Discretion ETF目前的价值为394.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.72%和USD。实时查看图表以跟踪VCR走势。

如何购买VCR股票？

您可以以394.01的当前价格购买Vanguard Consumer Discretion ETF股票。订单通常设置在394.01或394.31附近，而66和1.41%显示市场活动。立即关注VCR的实时图表更新。

如何投资VCR股票？

投资Vanguard Consumer Discretion ETF需要考虑年度范围285.13 - 403.00和当前价格394.01。许多人在以394.01或394.31下订单之前，会比较-0.20%和。实时查看VCR价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Shares的最高价格是403.00。在285.13 - 403.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Consumer Discretion ETF的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？

ETF Shares（VCR）的最低价格为285.13。将其与当前的394.01和285.13 - 403.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VCR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VCR股票是什么时候拆分的？

Vanguard Consumer Discretion ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、391.22和15.72%中可见。

日范围
388.44 394.10
年范围
285.13 403.00
前一天收盘价
391.22
开盘价
388.53
卖价
394.01
买价
394.31
最低价
388.44
最高价
394.10
交易量
66
日变化
0.71%
月变化
-0.20%
6个月变化
20.15%
年变化
15.72%
24 十月, 星期五
12:30
USD
CPI 月率m/m
实际值
0.3%
预测值
前值
0.4%
12:30
USD
核心CPI月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
前值
0.3%
12:30
USD
CPI 年率y/y
实际值
3.0%
预测值
前值
12:30
USD
核心CPI年率 y/y
实际值
3.0%
预测值
前值
12:30
USD
核心CPI n.s.a. 月率m/m
实际值
0.3%
预测值
前值
12:30
USD
CPI
实际值
324.368
预测值
前值
323.364
14:00
USD
新屋销售量
实际值
预测值
0.694 M
前值
0.800 M
14:00
USD
新屋销售指数月率 m/m
实际值
预测值
-1.0%
前值
20.5%
14:00
USD
密歇根消费者信心指数
实际值
53.6
预测值
55.0
前值
55.0
14:00
USD
密歇根消费者预期指数
实际值
50.3
预测值
51.2
前值
51.2
14:00
USD
密歇根预期通货膨胀率
实际值
4.6%
预测值
4.6%
前值
4.6%
14:00
USD
密歇根5年预期通货膨胀率
实际值
3.9%
预测值
3.7%
前值
3.7%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
420
预测值
前值
418
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
550
预测值
前值
548
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值