VCR: Vanguard Consumer Discretion ETF
VCRの今日の為替レートは、-0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり392.99の安値と396.00の高値で取引されました。
Vanguard Consumer Discretion ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
VCR株の現在の価格は？
Vanguard Consumer Discretion ETFの株価は本日393.07です。392.99 - 396.00内で取引され、前日の終値は394.01、取引量は42に達しました。VCRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Vanguard Consumer Discretion ETFの株は配当を出しますか？
Vanguard Consumer Discretion ETFの現在の価格は393.07です。配当方針は会社によりますが、投資家は15.45%やUSDにも注目します。VCRの動きはライブチャートで確認できます。
VCR株を買う方法は？
Vanguard Consumer Discretion ETFの株は現在393.07で購入可能です。注文は通常393.07または393.37付近で行われ、42や-0.56%が市場の動きを示します。VCRの最新情報はライブチャートで確認できます。
VCR株に投資する方法は？
Vanguard Consumer Discretion ETFへの投資では、年間の値幅285.13 - 403.00と現在の393.07を考慮します。注文は多くの場合393.07や393.37で行われる前に、-0.43%や19.86%と比較されます。VCRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最高値は？
ETF Sharesの過去1年の最高値は403.00でした。285.13 - 403.00内で株価は大きく変動し、394.01と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Consumer Discretion ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最低値は？
ETF Shares(VCR)の年間最安値は285.13でした。現在の393.07や285.13 - 403.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VCRの動きはライブチャートで確認できます。
VCRの株式分割はいつ行われましたか？
Vanguard Consumer Discretion ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、394.01、15.45%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 394.01
- 始値
- 395.30
- 買値
- 393.07
- 買値
- 393.37
- 安値
- 392.99
- 高値
- 396.00
- 出来高
- 42
- 1日の変化
- -0.24%
- 1ヶ月の変化
- -0.43%
- 6ヶ月の変化
- 19.86%
- 1年の変化
- 15.45%