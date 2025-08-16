クォートセクション
通貨 / VCR
株に戻る

VCR: Vanguard Consumer Discretion ETF

393.07 USD 0.94 (0.24%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VCRの今日の為替レートは、-0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり392.99の安値と396.00の高値で取引されました。

Vanguard Consumer Discretion ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VCR News

よくあるご質問

VCR株の現在の価格は？

Vanguard Consumer Discretion ETFの株価は本日393.07です。392.99 - 396.00内で取引され、前日の終値は394.01、取引量は42に達しました。VCRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vanguard Consumer Discretion ETFの株は配当を出しますか？

Vanguard Consumer Discretion ETFの現在の価格は393.07です。配当方針は会社によりますが、投資家は15.45%やUSDにも注目します。VCRの動きはライブチャートで確認できます。

VCR株を買う方法は？

Vanguard Consumer Discretion ETFの株は現在393.07で購入可能です。注文は通常393.07または393.37付近で行われ、42や-0.56%が市場の動きを示します。VCRの最新情報はライブチャートで確認できます。

VCR株に投資する方法は？

Vanguard Consumer Discretion ETFへの投資では、年間の値幅285.13 - 403.00と現在の393.07を考慮します。注文は多くの場合393.07や393.37で行われる前に、-0.43%や19.86%と比較されます。VCRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最高値は？

ETF Sharesの過去1年の最高値は403.00でした。285.13 - 403.00内で株価は大きく変動し、394.01と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Consumer Discretion ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最低値は？

ETF Shares(VCR)の年間最安値は285.13でした。現在の393.07や285.13 - 403.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VCRの動きはライブチャートで確認できます。

VCRの株式分割はいつ行われましたか？

Vanguard Consumer Discretion ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、394.01、15.45%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
392.99 396.00
1年のレンジ
285.13 403.00
以前の終値
394.01
始値
395.30
買値
393.07
買値
393.37
安値
392.99
高値
396.00
出来高
42
1日の変化
-0.24%
1ヶ月の変化
-0.43%
6ヶ月の変化
19.86%
1年の変化
15.45%
25 10月, 土曜日