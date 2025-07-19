Dövizler / VBR
VBR: Vanguard Small-Cap Value ETF
210.07 USD 0.12 (0.06%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VBR fiyatı bugün -0.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 209.14 ve Yüksek fiyatı olarak 210.50 aralığında işlem gördü.
Vanguard Small-Cap Value ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
209.14 210.50
Yıllık aralık
160.23 219.00
- Önceki kapanış
- 210.19
- Açılış
- 210.23
- Satış
- 210.07
- Alış
- 210.37
- Düşük
- 209.14
- Yüksek
- 210.50
- Hacim
- 463
- Günlük değişim
- -0.06%
- Aylık değişim
- 2.07%
- 6 aylık değişim
- 12.88%
- Yıllık değişim
- 5.05%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $-406.051 B
- Önceki
- $-450.170 B
13:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.04 M
- Önceki
- 4.01 M
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -2.0%
- Önceki
- 2.0%
16:35
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.641%