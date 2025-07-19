FiyatlarBölümler
Dövizler / VBR
Geri dön - Hisse senetleri

VBR: Vanguard Small-Cap Value ETF

210.07 USD 0.12 (0.06%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VBR fiyatı bugün -0.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 209.14 ve Yüksek fiyatı olarak 210.50 aralığında işlem gördü.

Vanguard Small-Cap Value ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VBR haberleri

Günlük aralık
209.14 210.50
Yıllık aralık
160.23 219.00
Önceki kapanış
210.19
Açılış
210.23
Satış
210.07
Alış
210.37
Düşük
209.14
Yüksek
210.50
Hacim
463
Günlük değişim
-0.06%
Aylık değişim
2.07%
6 aylık değişim
12.88%
Yıllık değişim
5.05%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%