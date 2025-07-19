CotizacionesSecciones
Divisas / VBR
Volver a Acciones

VBR: Vanguard Small-Cap Value ETF

210.03 USD 0.16 (0.08%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de VBR de hoy ha cambiado un -0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 209.14, mientras que el máximo ha alcanzado 210.23.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard Small-Cap Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VBR News

Rango diario
209.14 210.23
Rango anual
160.23 219.00
Cierres anteriores
210.19
Open
210.23
Bid
210.03
Ask
210.33
Low
209.14
High
210.23
Volumen
119
Cambio diario
-0.08%
Cambio mensual
2.05%
Cambio a 6 meses
12.86%
Cambio anual
5.03%
22 septiembre, lunes
13:45
USD
Discurso del Miembro del FOMC, John Williams
Act.
Pronós.
Prev.