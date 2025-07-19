报价部分
VBR: Vanguard Small-Cap Value ETF

210.03 USD 0.16 (0.08%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VBR汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点209.14和高点210.23进行交易。

关注Vanguard Small-Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
209.14 210.23
年范围
160.23 219.00
前一天收盘价
210.19
开盘价
210.23
卖价
210.03
买价
210.33
最低价
209.14
最高价
210.23
交易量
119
日变化
-0.08%
月变化
2.05%
6个月变化
12.86%
年变化
5.03%
22 九月, 星期一
13:45
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值