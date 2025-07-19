KurseKategorien
Währungen / VBR
Zurück zum Aktien

VBR: Vanguard Small-Cap Value ETF

210.03 USD 0.16 (0.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VBR hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 209.14 bis zu einem Hoch von 210.23 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vanguard Small-Cap Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VBR News

Tagesspanne
209.14 210.23
Jahresspanne
160.23 219.00
Vorheriger Schlusskurs
210.19
Eröffnung
210.23
Bid
210.03
Ask
210.33
Tief
209.14
Hoch
210.23
Volumen
119
Tagesänderung
-0.08%
Monatsänderung
2.05%
6-Monatsänderung
12.86%
Jahresänderung
5.03%
22 September, Montag
13:45
USD
FOMC Mitglied Williams spricht
Akt
Erw
Vorh