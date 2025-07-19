Währungen / VBR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VBR: Vanguard Small-Cap Value ETF
210.03 USD 0.16 (0.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VBR hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 209.14 bis zu einem Hoch von 210.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard Small-Cap Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VBR News
- Should Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) Be on Your Investing Radar?
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- FNDA: Small Cap Value ETF Outperforming The Benchmark (NYSEARCA:FNDA)
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- VIOV: Small-Cap Value ETF Lagging Its Peers (NYSEARCA:VIOV)
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- VBR: Why I'm Not Selling My Stake Even After The 30% Rally Since April (NYSEARCA:VBR)
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- AVUV: How This Active Small-Cap Value ETF Can Fit In Your Portfolio (NYSEARCA:AVUV)
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Should Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) Be on Your Investing Radar?
- Should iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) Be on Your Investing Radar?
- Q3 2025 Equity Market Outlook
Tagesspanne
209.14 210.23
Jahresspanne
160.23 219.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 210.19
- Eröffnung
- 210.23
- Bid
- 210.03
- Ask
- 210.33
- Tief
- 209.14
- Hoch
- 210.23
- Volumen
- 119
- Tagesänderung
- -0.08%
- Monatsänderung
- 2.05%
- 6-Monatsänderung
- 12.86%
- Jahresänderung
- 5.03%