Moedas / VBR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
VBR: Vanguard Small-Cap Value ETF
210.03 USD 0.16 (0.08%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VBR para hoje mudou para -0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 209.14 e o mais alto foi 210.23.
Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Small-Cap Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VBR Notícias
- Should Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) Be on Your Investing Radar?
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- FNDA: Small Cap Value ETF Outperforming The Benchmark (NYSEARCA:FNDA)
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- VIOV: Small-Cap Value ETF Lagging Its Peers (NYSEARCA:VIOV)
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- VBR: Why I'm Not Selling My Stake Even After The 30% Rally Since April (NYSEARCA:VBR)
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- AVUV: How This Active Small-Cap Value ETF Can Fit In Your Portfolio (NYSEARCA:AVUV)
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Should Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) Be on Your Investing Radar?
- Should iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) Be on Your Investing Radar?
- Q3 2025 Equity Market Outlook
Faixa diária
209.14 210.23
Faixa anual
160.23 219.00
- Fechamento anterior
- 210.19
- Open
- 210.23
- Bid
- 210.03
- Ask
- 210.33
- Low
- 209.14
- High
- 210.23
- Volume
- 119
- Mudança diária
- -0.08%
- Mudança mensal
- 2.05%
- Mudança de 6 meses
- 12.86%
- Mudança anual
- 5.03%