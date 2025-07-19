CotaçõesSeções
VBR: Vanguard Small-Cap Value ETF

210.03 USD 0.16 (0.08%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do VBR para hoje mudou para -0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 209.14 e o mais alto foi 210.23.

Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Small-Cap Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

VBR Notícias

Faixa diária
209.14 210.23
Faixa anual
160.23 219.00
Fechamento anterior
210.19
Open
210.23
Bid
210.03
Ask
210.33
Low
209.14
High
210.23
Volume
119
Mudança diária
-0.08%
Mudança mensal
2.05%
Mudança de 6 meses
12.86%
Mudança anual
5.03%
