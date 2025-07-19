КотировкиРазделы
VBR: Vanguard Small-Cap Value ETF

210.03 USD 0.16 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VBR за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 209.14, а максимальная — 210.23.

Следите за динамикой Vanguard Small-Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
209.14 210.23
Годовой диапазон
160.23 219.00
Предыдущее закрытие
210.19
Open
210.23
Bid
210.03
Ask
210.33
Low
209.14
High
210.23
Объем
119
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
2.05%
6-месячное изменение
12.86%
Годовое изменение
5.03%
