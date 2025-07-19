Devises / VBR
VBR: Vanguard Small-Cap Value ETF
210.03 USD 0.16 (0.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VBR a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 209.14 et à un maximum de 210.23.
Suivez la dynamique Vanguard Small-Cap Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
209.14 210.23
Range Annuel
160.23 219.00
- Clôture Précédente
- 210.19
- Ouverture
- 210.23
- Bid
- 210.03
- Ask
- 210.33
- Plus Bas
- 209.14
- Plus Haut
- 210.23
- Volume
- 119
- Changement quotidien
- -0.08%
- Changement Mensuel
- 2.05%
- Changement à 6 Mois
- 12.86%
- Changement Annuel
- 5.03%