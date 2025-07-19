CotationsSections
Devises / VBR
Retour à Actions

VBR: Vanguard Small-Cap Value ETF

210.03 USD 0.16 (0.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VBR a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 209.14 et à un maximum de 210.23.

Suivez la dynamique Vanguard Small-Cap Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VBR Nouvelles

Range quotidien
209.14 210.23
Range Annuel
160.23 219.00
Clôture Précédente
210.19
Ouverture
210.23
Bid
210.03
Ask
210.33
Plus Bas
209.14
Plus Haut
210.23
Volume
119
Changement quotidien
-0.08%
Changement Mensuel
2.05%
Changement à 6 Mois
12.86%
Changement Annuel
5.03%
22 septembre, lundi
13:45
USD
Discours de Williams, Membre du FOMC
Act
Fcst
Prev