通貨 / VBR
VBR: Vanguard Small-Cap Value ETF

210.03 USD 0.16 (0.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VBRの今日の為替レートは、-0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり209.14の安値と210.23の高値で取引されました。

Vanguard Small-Cap Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
209.14 210.23
1年のレンジ
160.23 219.00
以前の終値
210.19
始値
210.23
買値
210.03
買値
210.33
安値
209.14
高値
210.23
出来高
119
1日の変化
-0.08%
1ヶ月の変化
2.05%
6ヶ月の変化
12.86%
1年の変化
5.03%
