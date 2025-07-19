通貨 / VBR
VBR: Vanguard Small-Cap Value ETF
210.03 USD 0.16 (0.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VBRの今日の為替レートは、-0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり209.14の安値と210.23の高値で取引されました。
Vanguard Small-Cap Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
209.14 210.23
1年のレンジ
160.23 219.00
- 以前の終値
- 210.19
- 始値
- 210.23
- 買値
- 210.03
- 買値
- 210.33
- 安値
- 209.14
- 高値
- 210.23
- 出来高
- 119
- 1日の変化
- -0.08%
- 1ヶ月の変化
- 2.05%
- 6ヶ月の変化
- 12.86%
- 1年の変化
- 5.03%