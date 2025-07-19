Valute / VBR
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
VBR: Vanguard Small-Cap Value ETF
209.94 USD 0.25 (0.12%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VBR ha avuto una variazione del -0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 209.14 e ad un massimo di 210.23.
Segui le dinamiche di Vanguard Small-Cap Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VBR News
- Should Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) Be on Your Investing Radar?
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- FNDA: Small Cap Value ETF Outperforming The Benchmark (NYSEARCA:FNDA)
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- VIOV: Small-Cap Value ETF Lagging Its Peers (NYSEARCA:VIOV)
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- VBR: Why I'm Not Selling My Stake Even After The 30% Rally Since April (NYSEARCA:VBR)
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- AVUV: How This Active Small-Cap Value ETF Can Fit In Your Portfolio (NYSEARCA:AVUV)
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Should Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) Be on Your Investing Radar?
- Should iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) Be on Your Investing Radar?
- Q3 2025 Equity Market Outlook
Intervallo Giornaliero
209.14 210.23
Intervallo Annuale
160.23 219.00
- Chiusura Precedente
- 210.19
- Apertura
- 210.23
- Bid
- 209.94
- Ask
- 210.24
- Minimo
- 209.14
- Massimo
- 210.23
- Volume
- 190
- Variazione giornaliera
- -0.12%
- Variazione Mensile
- 2.01%
- Variazione Semestrale
- 12.81%
- Variazione Annuale
- 4.99%