VBK: Vanguard Small-Cap Growth ETF

303.96 USD 1.19 (0.39%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VBK fiyatı bugün -0.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 303.45 ve Yüksek fiyatı olarak 307.23 aralığında işlem gördü.

Vanguard Small-Cap Growth ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

VBK hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Vanguard Small-Cap Growth ETF hisse senedi 303.96 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 303.45 - 307.23 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 305.15 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 96 değerine ulaştı. VBK canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Vanguard Small-Cap Growth ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

Vanguard Small-Cap Growth ETF hisse senedi şu anda 303.96 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 13.29% ve USD değerlerini izler. VBK hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

VBK hisse senedi nasıl alınır?

Vanguard Small-Cap Growth ETF hisselerini şu anki 303.96 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 303.96 ve Ask 304.26 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 96 ve günlük değişim oranı -0.93% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VBK fiyat hareketlerini takip edin.

VBK hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Vanguard Small-Cap Growth ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 214.77 - 308.28 ve mevcut fiyatı 303.96 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 303.96 veya Ask 304.26 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.31% ve 6 aylık değişim oranı 21.64% değerlerini karşılaştırır. VBK fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

ETF Shares hisse senedi yıllık olarak 308.28 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 214.77 - 308.28). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 305.15 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Vanguard Small-Cap Growth ETF performansını takip edin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

ETF Shares (VBK) hisse senedi yıllık olarak en düşük 214.77 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 303.96 ve hareket ettiği yıllık aralık 214.77 - 308.28 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VBK fiyat hareketlerini izleyin.

VBK hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Vanguard Small-Cap Growth ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 305.15 ve yıllık değişim oranı 13.29% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
303.45 307.23
Yıllık aralık
214.77 308.28
Önceki kapanış
305.15
Açılış
306.81
Satış
303.96
Alış
304.26
Düşük
303.45
Yüksek
307.23
Hacim
96
Günlük değişim
-0.39%
Aylık değişim
2.31%
6 aylık değişim
21.64%
Yıllık değişim
13.29%
