VBK: Vanguard Small-Cap Growth ETF
A taxa do VBK para hoje mudou para -0.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 303.45 e o mais alto foi 307.23.
Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Small-Cap Growth ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
VBK Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VBK hoje?
Hoje Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) está avaliado em 303.96. O instrumento é negociado dentro de 303.45 - 307.23, o fechamento de ontem foi 305.15, e o volume de negociação atingiu 96. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VBK em tempo real.
As ações de Vanguard Small-Cap Growth ETF pagam dividendos?
Atualmente Vanguard Small-Cap Growth ETF está avaliado em 303.96. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 13.29% e USD. Monitore os movimentos de VBK no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VBK?
Você pode comprar ações de Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) pelo preço atual 303.96. Ordens geralmente são executadas perto de 303.96 ou 304.26, enquanto 96 e -0.93% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VBK no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VBK?
Investir em Vanguard Small-Cap Growth ETF envolve considerar a faixa anual 214.77 - 308.28 e o preço atual 303.96. Muitos comparam 2.31% e 21.64% antes de enviar ordens em 303.96 ou 304.26. Estude as mudanças diárias de preço de VBK no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?
O maior preço de ETF Shares (VBK) no último ano foi 308.28. As ações oscilaram bastante dentro de 214.77 - 308.28, e a comparação com 305.15 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Small-Cap Growth ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?
O menor preço de ETF Shares (VBK) no ano foi 214.77. A comparação com o preço atual 303.96 e 214.77 - 308.28 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VBK em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VBK?
No passado Vanguard Small-Cap Growth ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 305.15 e 13.29% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 305.15
- Open
- 306.81
- Bid
- 303.96
- Ask
- 304.26
- Low
- 303.45
- High
- 307.23
- Volume
- 96
- Mudança diária
- -0.39%
- Mudança mensal
- 2.31%
- Mudança de 6 meses
- 21.64%
- Mudança anual
- 13.29%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- 0.6%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.3%
- Prév.
- 0.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- -12.8
- Projeç.
- 4.8
- Prév.
- 23.2
- Atu.
- 4.6
- Projeç.
- 8.3
- Prév.
- 5.6
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.2%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.0%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 0.3%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 3.524 milh
- Projeç.
- -2.689 milh
- Prév.
- 3.715 milh
- Atu.
- -0.703 milh
- Projeç.
- -0.276 milh
- Prév.
- -0.763 milh