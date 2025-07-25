CotizacionesSecciones
VBK: Vanguard Small-Cap Growth ETF

301.43 USD 3.72 (1.22%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de VBK de hoy ha cambiado un -1.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 299.92, mientras que el máximo ha alcanzado 307.23.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard Small-Cap Growth ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de VBK hoy?

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) se evalúa hoy en 301.43. El instrumento se negocia dentro de 299.92 - 307.23; el cierre de ayer ha sido 305.15 y el volumen comercial ha alcanzado 254. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VBK en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Vanguard Small-Cap Growth ETF?

Vanguard Small-Cap Growth ETF se evalúa actualmente en 301.43. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 12.34% y USD. Monitoree los movimientos de VBK en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de VBK?

Puede comprar acciones de Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) al precio actual de 301.43. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 301.43 o 301.73, mientras que 254 y -1.75% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VBK en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de VBK?

Invertir en Vanguard Small-Cap Growth ETF implica tener en cuenta el rango anual 214.77 - 308.28 y el precio actual 301.43. Muchos comparan 1.46% y 20.63% antes de colocar órdenes en 301.43 o 301.73. Estudie los cambios diarios de precios de VBK en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ETF Shares?

El precio más alto de ETF Shares (VBK) en el último año ha sido 308.28. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 214.77 - 308.28, una comparación con 305.15 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Vanguard Small-Cap Growth ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ETF Shares?

El precio más bajo de ETF Shares (VBK) para el año ha sido 214.77. La comparación con los actuales 301.43 y 214.77 - 308.28 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VBK en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VBK?

En el pasado, Vanguard Small-Cap Growth ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 305.15 y 12.34% después de las acciones corporativas.

Rango diario
299.92 307.23
Rango anual
214.77 308.28
Cierres anteriores
305.15
Open
306.81
Bid
301.43
Ask
301.73
Low
299.92
High
307.23
Volumen
254
Cambio diario
-1.22%
Cambio mensual
1.46%
Cambio a 6 meses
20.63%
Cambio anual
12.34%
16 octubre, jueves
00:00
ALL
Reunión del FMI
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Ventas Minoristas m/m
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
0.6%
12:30
USD
Ventas Minoristas Básicas m/m
Act.
Pronós.
0.1%
Prev.
0.7%
12:30
USD
Control Minorista m/m
Act.
Pronós.
-0.3%
Prev.
0.7%
12:30
USD
PPI m/m
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
IPP Básico m/m
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
-12.8
Pronós.
4.8
Prev.
23.2
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
4.6
Pronós.
8.3
Prev.
5.6
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Fed Governor Waller Speech
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Discurso de Michael Barr, Vicepresidente de la Reserva Federal para la Supervisión
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Inventarios de las Empresas m/m
Act.
Pronós.
0.1%
Prev.
0.2%
14:00
USD
Inventarios Minoristas m/m
Act.
Pronós.
0.0%
Prev.
0.0%
14:00
USD
Inventarios Minoristas excl. Automóviles m/m
Act.
Pronós.
Prev.
0.3%
14:00
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
16:00
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo
Act.
3.524 M
Pronós.
-2.689 M
Prev.
3.715 M
16:00
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
Act.
-0.703 M
Pronós.
-0.276 M
Prev.
-0.763 M