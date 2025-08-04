- Übersicht
VBK: Vanguard Small-Cap Growth ETF
Der Wechselkurs von VBK hat sich für heute um -0.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 297.71 bis zu einem Hoch von 302.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard Small-Cap Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VBK heute?
Die Aktie von Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) notiert heute bei 298.54. Sie wird innerhalb einer Spanne von 297.71 - 302.11 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 301.43 und das Handelsvolumen erreichte 129. Das Live-Chart von VBK zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VBK Dividenden?
Vanguard Small-Cap Growth ETF wird derzeit mit 298.54 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.27% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VBK zu verfolgen.
Wie kaufe ich VBK-Aktien?
Sie können Aktien von Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) zum aktuellen Kurs von 298.54 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 298.54 oder 298.84 platziert, während 129 und -0.29% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VBK auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VBK-Aktien?
Bei einer Investition in Vanguard Small-Cap Growth ETF müssen die jährliche Spanne 214.77 - 308.28 und der aktuelle Kurs 298.54 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.48% und 19.47%, bevor sie Orders zu 298.54 oder 298.84 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VBK.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der höchste Kurs von ETF Shares (VBK) im vergangenen Jahr lag bei 308.28. Innerhalb von 214.77 - 308.28 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 301.43 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard Small-Cap Growth ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der niedrigste Kurs von ETF Shares (VBK) im Laufe des Jahres betrug 214.77. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 298.54 und der Spanne 214.77 - 308.28 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VBK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VBK statt?
Vanguard Small-Cap Growth ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 301.43 und 11.27% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 301.43
- Eröffnung
- 299.40
- Bid
- 298.54
- Ask
- 298.84
- Tief
- 297.71
- Hoch
- 302.11
- Volumen
- 129
- Tagesänderung
- -0.96%
- Monatsänderung
- 0.48%
- 6-Monatsänderung
- 19.47%
- Jahresänderung
- 11.27%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.307 M
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.312 M
- Akt
-
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -8.5%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- -0.1%
- Vorh
- 0.1%
- Akt
-
- Erw
- 1.2%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 418
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 547
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- $108.6 B
- Vorh
- $49.2 B