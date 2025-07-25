クォートセクション
通貨 / VBK
VBK: Vanguard Small-Cap Growth ETF

301.43 USD 3.72 (1.22%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VBKの今日の為替レートは、-1.22%変化しました。日中、通貨は1あたり299.92の安値と307.23の高値で取引されました。

Vanguard Small-Cap Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

VBK News

よくあるご質問

VBK株の現在の価格は？

Vanguard Small-Cap Growth ETFの株価は本日301.43です。299.92 - 307.23内で取引され、前日の終値は305.15、取引量は254に達しました。VBKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vanguard Small-Cap Growth ETFの株は配当を出しますか？

Vanguard Small-Cap Growth ETFの現在の価格は301.43です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.34%やUSDにも注目します。VBKの動きはライブチャートで確認できます。

VBK株を買う方法は？

Vanguard Small-Cap Growth ETFの株は現在301.43で購入可能です。注文は通常301.43または301.73付近で行われ、254や-1.75%が市場の動きを示します。VBKの最新情報はライブチャートで確認できます。

VBK株に投資する方法は？

Vanguard Small-Cap Growth ETFへの投資では、年間の値幅214.77 - 308.28と現在の301.43を考慮します。注文は多くの場合301.43や301.73で行われる前に、1.46%や20.63%と比較されます。VBKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最高値は？

ETF Sharesの過去1年の最高値は308.28でした。214.77 - 308.28内で株価は大きく変動し、305.15と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Small-Cap Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最低値は？

ETF Shares(VBK)の年間最安値は214.77でした。現在の301.43や214.77 - 308.28と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VBKの動きはライブチャートで確認できます。

VBKの株式分割はいつ行われましたか？

Vanguard Small-Cap Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、305.15、12.34%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
299.92 307.23
1年のレンジ
214.77 308.28
以前の終値
305.15
始値
306.81
買値
301.43
買値
301.73
安値
299.92
高値
307.23
出来高
254
1日の変化
-1.22%
1ヶ月の変化
1.46%
6ヶ月の変化
20.63%
1年の変化
12.34%
