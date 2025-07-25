- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
VBK: Vanguard Small-Cap Growth ETF
VBKの今日の為替レートは、-1.22%変化しました。日中、通貨は1あたり299.92の安値と307.23の高値で取引されました。
Vanguard Small-Cap Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VBK News
- Should Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) Be on Your Investing Radar?
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- 5 Best ETFs To Diversify For Volatility And Falling Rates
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Should Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) Be on Your Investing Radar?
- VBK: Tech Tilt Without Turbo (NYSEARCA:VBK)
- VBK Can Offer Appealing Small-Cap Exposure For The Next Rate Cut (NYSEARCA:VBK)
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
よくあるご質問
VBK株の現在の価格は？
Vanguard Small-Cap Growth ETFの株価は本日301.43です。299.92 - 307.23内で取引され、前日の終値は305.15、取引量は254に達しました。VBKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Vanguard Small-Cap Growth ETFの株は配当を出しますか？
Vanguard Small-Cap Growth ETFの現在の価格は301.43です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.34%やUSDにも注目します。VBKの動きはライブチャートで確認できます。
VBK株を買う方法は？
Vanguard Small-Cap Growth ETFの株は現在301.43で購入可能です。注文は通常301.43または301.73付近で行われ、254や-1.75%が市場の動きを示します。VBKの最新情報はライブチャートで確認できます。
VBK株に投資する方法は？
Vanguard Small-Cap Growth ETFへの投資では、年間の値幅214.77 - 308.28と現在の301.43を考慮します。注文は多くの場合301.43や301.73で行われる前に、1.46%や20.63%と比較されます。VBKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最高値は？
ETF Sharesの過去1年の最高値は308.28でした。214.77 - 308.28内で株価は大きく変動し、305.15と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Small-Cap Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最低値は？
ETF Shares(VBK)の年間最安値は214.77でした。現在の301.43や214.77 - 308.28と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VBKの動きはライブチャートで確認できます。
VBKの株式分割はいつ行われましたか？
Vanguard Small-Cap Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、305.15、12.34%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 305.15
- 始値
- 306.81
- 買値
- 301.43
- 買値
- 301.73
- 安値
- 299.92
- 高値
- 307.23
- 出来高
- 254
- 1日の変化
- -1.22%
- 1ヶ月の変化
- 1.46%
- 6ヶ月の変化
- 20.63%
- 1年の変化
- 12.34%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- -0.2%
- 前
- 0.6%
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.7%
- 実際
-
- 期待
- -0.3%
- 前
- 0.7%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- -12.8
- 期待
- 4.8
- 前
- 23.2
- 実際
- 4.6
- 期待
- 8.3
- 前
- 5.6
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.2%
- 実際
-
- 期待
- 0.0%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 3.524 M
- 期待
- -2.689 M
- 前
- 3.715 M
- 実際
- -0.703 M
- 期待
- -0.276 M
- 前
- -0.763 M