Devises / VBK
VBK: Vanguard Small-Cap Growth ETF

303.96 USD 1.19 (0.39%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VBK a changé de -0.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 303.45 et à un maximum de 307.23.

Suivez la dynamique Vanguard Small-Cap Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action VBK aujourd'hui ?

L'action Vanguard Small-Cap Growth ETF est cotée à 303.96 aujourd'hui. Elle se négocie dans 303.45 - 307.23, a clôturé hier à 305.15 et son volume d'échange a atteint 96. Le graphique en temps réel du cours de VBK présente ces mises à jour.

L'action Vanguard Small-Cap Growth ETF verse-t-elle des dividendes ?

Vanguard Small-Cap Growth ETF est actuellement valorisé à 303.96. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.29% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VBK.

Comment acheter des actions VBK ?

Vous pouvez acheter des actions Vanguard Small-Cap Growth ETF au cours actuel de 303.96. Les ordres sont généralement placés à proximité de 303.96 ou de 304.26, le 96 et le -0.93% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VBK sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action VBK ?

Investir dans Vanguard Small-Cap Growth ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 214.77 - 308.28 et le prix actuel 303.96. Beaucoup comparent 2.31% et 21.64% avant de passer des ordres à 303.96 ou 304.26. Consultez le graphique du cours de VBK en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 308.28. Au cours de 214.77 - 308.28, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 305.15 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Small-Cap Growth ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus bas de ETF Shares (VBK) sur l'année a été 214.77. Sa comparaison avec 303.96 et 214.77 - 308.28 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VBK sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action VBK a-t-elle été divisée ?

Vanguard Small-Cap Growth ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 305.15 et 13.29% après les opérations sur titres.

Range quotidien
303.45 307.23
Range Annuel
214.77 308.28
Clôture Précédente
305.15
Ouverture
306.81
Bid
303.96
Ask
304.26
Plus Bas
303.45
Plus Haut
307.23
Volume
96
Changement quotidien
-0.39%
Changement Mensuel
2.31%
Changement à 6 Mois
21.64%
Changement Annuel
13.29%
16 octobre, jeudi
00:00
ALL
Réunion du FMI
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Ventes au Détail m/m
Act
Fcst
-0.2%
Prev
0.6%
12:30
USD
Ventes au détail de base m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.7%
12:30
USD
Contrôle de la Vente au Détail m/m
Act
Fcst
-0.3%
Prev
0.7%
12:30
USD
PPI m/m
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
IPP de base m/m
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Indice manufacturier de la Réserve Fédérale de Philadelphie
Act
-12.8
Fcst
4.8
Prev
23.2
12:30
USD
Emploi à la Réserve Fédérale de Philadelphie
Act
4.6
Fcst
8.3
Prev
5.6
12:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale, Waller
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Stocks des Entreprises m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Stocks de détail m/m
Act
Fcst
0.0%
Prev
0.0%
14:00
USD
Stocks de détail à l’exclusion de Autos m/m
Act
Fcst
Prev
0.3%
14:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
16:00
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
3.524 M
Fcst
-2.689 M
Prev
3.715 M
16:00
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
-0.703 M
Fcst
-0.276 M
Prev
-0.763 M