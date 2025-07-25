- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VBK: Vanguard Small-Cap Growth ETF
Le taux de change de VBK a changé de -0.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 303.45 et à un maximum de 307.23.
Suivez la dynamique Vanguard Small-Cap Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VBK Nouvelles
- Should Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) Be on Your Investing Radar?
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- 5 Best ETFs To Diversify For Volatility And Falling Rates
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Should Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) Be on Your Investing Radar?
- VBK: Tech Tilt Without Turbo (NYSEARCA:VBK)
- VBK Can Offer Appealing Small-Cap Exposure For The Next Rate Cut (NYSEARCA:VBK)
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VBK aujourd'hui ?
L'action Vanguard Small-Cap Growth ETF est cotée à 303.96 aujourd'hui. Elle se négocie dans 303.45 - 307.23, a clôturé hier à 305.15 et son volume d'échange a atteint 96. Le graphique en temps réel du cours de VBK présente ces mises à jour.
L'action Vanguard Small-Cap Growth ETF verse-t-elle des dividendes ?
Vanguard Small-Cap Growth ETF est actuellement valorisé à 303.96. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.29% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VBK.
Comment acheter des actions VBK ?
Vous pouvez acheter des actions Vanguard Small-Cap Growth ETF au cours actuel de 303.96. Les ordres sont généralement placés à proximité de 303.96 ou de 304.26, le 96 et le -0.93% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VBK sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VBK ?
Investir dans Vanguard Small-Cap Growth ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 214.77 - 308.28 et le prix actuel 303.96. Beaucoup comparent 2.31% et 21.64% avant de passer des ordres à 303.96 ou 304.26. Consultez le graphique du cours de VBK en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 308.28. Au cours de 214.77 - 308.28, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 305.15 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Small-Cap Growth ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus bas de ETF Shares (VBK) sur l'année a été 214.77. Sa comparaison avec 303.96 et 214.77 - 308.28 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VBK sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VBK a-t-elle été divisée ?
Vanguard Small-Cap Growth ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 305.15 et 13.29% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 305.15
- Ouverture
- 306.81
- Bid
- 303.96
- Ask
- 304.26
- Plus Bas
- 303.45
- Plus Haut
- 307.23
- Volume
- 96
- Changement quotidien
- -0.39%
- Changement Mensuel
- 2.31%
- Changement à 6 Mois
- 21.64%
- Changement Annuel
- 13.29%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.6%
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.7%
- Act
-
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.7%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- -12.8
- Fcst
- 4.8
- Prev
- 23.2
- Act
- 4.6
- Fcst
- 8.3
- Prev
- 5.6
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
- Act
-
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 0.3%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 3.524 M
- Fcst
- -2.689 M
- Prev
- 3.715 M
- Act
- -0.703 M
- Fcst
- -0.276 M
- Prev
- -0.763 M