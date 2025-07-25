QuotazioniSezioni
VBK: Vanguard Small-Cap Growth ETF

303.96 USD 1.19 (0.39%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VBK ha avuto una variazione del -0.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 303.45 e ad un massimo di 307.23.

Segui le dinamiche di Vanguard Small-Cap Growth ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VBK oggi?

Oggi le azioni Vanguard Small-Cap Growth ETF sono prezzate a 303.96. Viene scambiato all'interno di 303.45 - 307.23, la chiusura di ieri è stata 305.15 e il volume degli scambi ha raggiunto 96. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VBK mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Vanguard Small-Cap Growth ETF pagano dividendi?

Vanguard Small-Cap Growth ETF è attualmente valutato a 303.96. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.29% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VBK.

Come acquistare azioni VBK?

Puoi acquistare azioni Vanguard Small-Cap Growth ETF al prezzo attuale di 303.96. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 303.96 o 304.26, mentre 96 e -0.93% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VBK sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VBK?

Investire in Vanguard Small-Cap Growth ETF implica considerare l'intervallo annuale 214.77 - 308.28 e il prezzo attuale 303.96. Molti confrontano 2.31% e 21.64% prima di effettuare ordini su 303.96 o 304.26. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VBK con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?

Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 308.28. All'interno di 214.77 - 308.28, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 305.15 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Small-Cap Growth ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?

Il prezzo più basso di ETF Shares (VBK) nel corso dell'anno è stato 214.77. Confrontandolo con gli attuali 303.96 e 214.77 - 308.28 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VBK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VBK?

Vanguard Small-Cap Growth ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 305.15 e 13.29%.

Intervallo Giornaliero
303.45 307.23
Intervallo Annuale
214.77 308.28
Chiusura Precedente
305.15
Apertura
306.81
Bid
303.96
Ask
304.26
Minimo
303.45
Massimo
307.23
Volume
96
Variazione giornaliera
-0.39%
Variazione Mensile
2.31%
Variazione Semestrale
21.64%
Variazione Annuale
13.29%
