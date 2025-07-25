VBK: Vanguard Small-Cap Growth ETF
今日VBK汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点303.45和高点307.23进行交易。
关注Vanguard Small-Cap Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VBK新闻
- VBK: Tech Tilt Without Turbo (NYSEARCA:VBK)
- VBK Can Offer Appealing Small-Cap Exposure For The Next Rate Cut (NYSEARCA:VBK)
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
常见问题解答
VBK股票今天的价格是多少？
Vanguard Small-Cap Growth ETF股票今天的定价为303.96。它在303.45 - 307.23范围内交易，昨天的收盘价为305.15，交易量达到96。VBK的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard Small-Cap Growth ETF股票是否支付股息？
Vanguard Small-Cap Growth ETF目前的价值为303.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.29%和USD。实时查看图表以跟踪VBK走势。
如何购买VBK股票？
您可以以303.96的当前价格购买Vanguard Small-Cap Growth ETF股票。订单通常设置在303.96或304.26附近，而96和-0.93%显示市场活动。立即关注VBK的实时图表更新。
如何投资VBK股票？
投资Vanguard Small-Cap Growth ETF需要考虑年度范围214.77 - 308.28和当前价格303.96。许多人在以303.96或304.26下订单之前，会比较2.31%和。实时查看VBK价格图表，了解每日变化。
ETF Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETF Shares的最高价格是308.28。在214.77 - 308.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Small-Cap Growth ETF的绩效。
ETF Shares股票的最低价格是多少？
ETF Shares（VBK）的最低价格为214.77。将其与当前的303.96和214.77 - 308.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VBK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VBK股票是什么时候拆分的？
Vanguard Small-Cap Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、305.15和13.29%中可见。
- 前一天收盘价
- 305.15
- 开盘价
- 306.81
- 卖价
- 303.96
- 买价
- 304.26
- 最低价
- 303.45
- 最高价
- 307.23
- 交易量
- 96
- 日变化
- -0.39%
- 月变化
- 2.31%
- 6个月变化
- 21.64%
- 年变化
- 13.29%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- 0.6%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- -0.3%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- -12.8
- 预测值
- 4.8
- 前值
- 23.2
- 实际值
- 4.6
- 预测值
- 8.3
- 前值
- 5.6
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.0%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 3.524 M
- 预测值
- -2.689 M
- 前值
- 3.715 M
- 实际值
- -0.703 M
- 预测值
- -0.276 M
- 前值
- -0.763 M