VBK: Vanguard Small-Cap Growth ETF

303.96 USD 1.19 (0.39%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VBK汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点303.45和高点307.23进行交易。

关注Vanguard Small-Cap Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

VBK股票今天的价格是多少？

Vanguard Small-Cap Growth ETF股票今天的定价为303.96。它在303.45 - 307.23范围内交易，昨天的收盘价为305.15，交易量达到96。VBK的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Small-Cap Growth ETF股票是否支付股息？

Vanguard Small-Cap Growth ETF目前的价值为303.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.29%和USD。实时查看图表以跟踪VBK走势。

如何购买VBK股票？

您可以以303.96的当前价格购买Vanguard Small-Cap Growth ETF股票。订单通常设置在303.96或304.26附近，而96和-0.93%显示市场活动。立即关注VBK的实时图表更新。

如何投资VBK股票？

投资Vanguard Small-Cap Growth ETF需要考虑年度范围214.77 - 308.28和当前价格303.96。许多人在以303.96或304.26下订单之前，会比较2.31%和。实时查看VBK价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Shares的最高价格是308.28。在214.77 - 308.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Small-Cap Growth ETF的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？

ETF Shares（VBK）的最低价格为214.77。将其与当前的303.96和214.77 - 308.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VBK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VBK股票是什么时候拆分的？

Vanguard Small-Cap Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、305.15和13.29%中可见。

日范围
303.45 307.23
年范围
214.77 308.28
前一天收盘价
305.15
开盘价
306.81
卖价
303.96
买价
304.26
最低价
303.45
最高价
307.23
交易量
96
日变化
-0.39%
月变化
2.31%
6个月变化
21.64%
年变化
13.29%
16 十月, 星期四
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
12:30
USD
零售销售指数月率 m/m
实际值
预测值
-0.2%
前值
0.6%
12:30
USD
核心零售销售指数月率 m/m
实际值
预测值
0.1%
前值
0.7%
12:30
USD
零售管理月率m/m
实际值
预测值
-0.3%
前值
0.7%
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
费城联储制造业指数
实际值
-12.8
预测值
4.8
前值
23.2
12:30
USD
费城联储就业指数
实际值
4.6
预测值
8.3
前值
5.6
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
13:00
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
商业库存指数月率 m/m
实际值
预测值
0.1%
前值
0.2%
14:00
USD
零售库存月率m/m
实际值
预测值
0.0%
前值
0.0%
14:00
USD
零售库存（不包括汽车）月率m/m
实际值
预测值
前值
0.3%
14:00
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
EIA 原油库存变化
实际值
3.524 M
预测值
-2.689 M
前值
3.715 M
16:00
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
-0.703 M
预测值
-0.276 M
前值
-0.763 M