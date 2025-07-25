VBK股票今天的价格是多少？ Vanguard Small-Cap Growth ETF股票今天的定价为303.96。它在303.45 - 307.23范围内交易，昨天的收盘价为305.15，交易量达到96。VBK的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Small-Cap Growth ETF股票是否支付股息？ Vanguard Small-Cap Growth ETF目前的价值为303.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.29%和USD。实时查看图表以跟踪VBK走势。

如何购买VBK股票？ 您可以以303.96的当前价格购买Vanguard Small-Cap Growth ETF股票。订单通常设置在303.96或304.26附近，而96和-0.93%显示市场活动。立即关注VBK的实时图表更新。

如何投资VBK股票？ 投资Vanguard Small-Cap Growth ETF需要考虑年度范围214.77 - 308.28和当前价格303.96。许多人在以303.96或304.26下订单之前，会比较2.31%和。实时查看VBK价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ETF Shares的最高价格是308.28。在214.77 - 308.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Small-Cap Growth ETF的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？ ETF Shares（VBK）的最低价格为214.77。将其与当前的303.96和214.77 - 308.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VBK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。