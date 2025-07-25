- Обзор рынка
VBK: Vanguard Small-Cap Growth ETF
Курс VBK за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 303.45, а максимальная — 307.23.
Следите за динамикой Vanguard Small-Cap Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VBK сегодня?
Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) сегодня оценивается на уровне 303.96. Инструмент торгуется в пределах 303.45 - 307.23, вчерашнее закрытие составило 305.15, а торговый объем достиг 96. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VBK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Small-Cap Growth ETF?
Vanguard Small-Cap Growth ETF в настоящее время оценивается в 303.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.29% и USD. Отслеживайте движения VBK на графике в реальном времени.
Как купить акции VBK?
Вы можете купить акции Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) по текущей цене 303.96. Ордера обычно размещаются около 303.96 или 304.26, тогда как 96 и -0.93% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VBK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VBK?
Инвестирование в Vanguard Small-Cap Growth ETF предполагает учет годового диапазона 214.77 - 308.28 и текущей цены 303.96. Многие сравнивают 2.31% и 21.64% перед размещением ордеров на 303.96 или 304.26. Изучайте ежедневные изменения цены VBK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VBK) за последний год составила 308.28. Акции заметно колебались в пределах 214.77 - 308.28, сравнение с 305.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Small-Cap Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VBK) за год составила 214.77. Сравнение с текущими 303.96 и 214.77 - 308.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VBK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VBK?
В прошлом Vanguard Small-Cap Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 305.15 и 13.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 305.15
- Open
- 306.81
- Bid
- 303.96
- Ask
- 304.26
- Low
- 303.45
- High
- 307.23
- Объем
- 96
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- 2.31%
- 6-месячное изменение
- 21.64%
- Годовое изменение
- 13.29%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -0.2%
- Пред.
- 0.6%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.3%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- -12.8
- Прог.
- 4.8
- Пред.
- 23.2
- Акт.
- 4.6
- Прог.
- 8.3
- Пред.
- 5.6
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.2%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.0%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.524 млн
- Прог.
- -2.689 млн
- Пред.
- 3.715 млн
- Акт.
- -0.703 млн
- Прог.
- -0.276 млн
- Пред.
- -0.763 млн