VBK: Vanguard Small-Cap Growth ETF

303.96 USD 1.19 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VBK за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 303.45, а максимальная — 307.23.

Следите за динамикой Vanguard Small-Cap Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VBK сегодня?

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) сегодня оценивается на уровне 303.96. Инструмент торгуется в пределах 303.45 - 307.23, вчерашнее закрытие составило 305.15, а торговый объем достиг 96. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VBK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Small-Cap Growth ETF?

Vanguard Small-Cap Growth ETF в настоящее время оценивается в 303.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.29% и USD. Отслеживайте движения VBK на графике в реальном времени.

Как купить акции VBK?

Вы можете купить акции Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) по текущей цене 303.96. Ордера обычно размещаются около 303.96 или 304.26, тогда как 96 и -0.93% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VBK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VBK?

Инвестирование в Vanguard Small-Cap Growth ETF предполагает учет годового диапазона 214.77 - 308.28 и текущей цены 303.96. Многие сравнивают 2.31% и 21.64% перед размещением ордеров на 303.96 или 304.26. Изучайте ежедневные изменения цены VBK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VBK) за последний год составила 308.28. Акции заметно колебались в пределах 214.77 - 308.28, сравнение с 305.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Small-Cap Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VBK) за год составила 214.77. Сравнение с текущими 303.96 и 214.77 - 308.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VBK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VBK?

В прошлом Vanguard Small-Cap Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 305.15 и 13.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
303.45 307.23
Годовой диапазон
214.77 308.28
Предыдущее закрытие
305.15
Open
306.81
Bid
303.96
Ask
304.26
Low
303.45
High
307.23
Объем
96
Дневное изменение
-0.39%
Месячное изменение
2.31%
6-месячное изменение
21.64%
Годовое изменение
13.29%
16 октября, четверг
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Розничные продажи м/м
Акт.
Прог.
-0.2%
Пред.
0.6%
12:30
USD
Базовый индекс розничных продаж м/м
Акт.
Прог.
0.1%
Пред.
0.7%
12:30
USD
Розничные продажи контрольной группы товаров м/м
Акт.
Прог.
-0.3%
Пред.
0.7%
12:30
USD
Индекс цен производителей м/м
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Базовый индекс цен производителей м/м
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии
Акт.
-12.8
Прог.
4.8
Пред.
23.2
12:30
USD
Индекс занятости от ФРБ Филадельфии
Акт.
4.6
Прог.
8.3
Пред.
5.6
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Товарно-материальные запасы м/м
Акт.
Прог.
0.1%
Пред.
0.2%
14:00
USD
Товарные запасы в розничной торговле м/м
Акт.
Прог.
0.0%
Пред.
0.0%
14:00
USD
Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м
Акт.
Прог.
Пред.
0.3%
14:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
3.524 млн
Прог.
-2.689 млн
Пред.
3.715 млн
16:00
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
-0.703 млн
Прог.
-0.276 млн
Пред.
-0.763 млн