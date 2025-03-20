Dövizler / UZF
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
UZF: United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070
19.4000 USD 0.0500 (0.26%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UZF fiyatı bugün -0.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.4000 ve Yüksek fiyatı olarak 19.6050 aralığında işlem gördü.
United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UZF haberleri
- Array Digital Infrastructure, Inc. (AD) Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Array Digital And Telephone and Data Systems: Closure Of T-Mobile Deal Creates Opportunity
- T-Mobile's Newly Launched Senior Unsecured Notes Are Fairly Priced (TMUSL) (TMUSI)
- United States Cellular Corporation (USM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- United States Cellular’s Transformation To Array Digital Puts Baby Bonds On Edge (UZF)
- U.S. Cellular And Telephone and Data Systems: Why The Preferreds Are Still A Buy (TDS)
Günlük aralık
19.4000 19.6050
Yıllık aralık
16.5400 23.3000
- Önceki kapanış
- 19.4500
- Açılış
- 19.5103
- Satış
- 19.4000
- Alış
- 19.4030
- Düşük
- 19.4000
- Yüksek
- 19.6050
- Hacim
- 13
- Günlük değişim
- -0.26%
- Aylık değişim
- 6.96%
- 6 aylık değişim
- -12.97%
- Yıllık değişim
- -12.22%
21 Eylül, Pazar