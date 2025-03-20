FiyatlarBölümler
Dövizler / UZF
Geri dön - Hisse senetleri

UZF: United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070

19.4000 USD 0.0500 (0.26%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

UZF fiyatı bugün -0.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.4000 ve Yüksek fiyatı olarak 19.6050 aralığında işlem gördü.

United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UZF haberleri

Günlük aralık
19.4000 19.6050
Yıllık aralık
16.5400 23.3000
Önceki kapanış
19.4500
Açılış
19.5103
Satış
19.4000
Alış
19.4030
Düşük
19.4000
Yüksek
19.6050
Hacim
13
Günlük değişim
-0.26%
Aylık değişim
6.96%
6 aylık değişim
-12.97%
Yıllık değişim
-12.22%
21 Eylül, Pazar