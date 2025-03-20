CotizacionesSecciones
UZF: United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070

19.5500 USD 0.0400 (0.20%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de UZF de hoy ha cambiado un -0.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.4000, mientras que el máximo ha alcanzado 19.5900.

Siga la dinámica de la pareja de divisas United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
19.4000 19.5900
Rango anual
16.5400 23.3000
Cierres anteriores
19.5900
Open
19.4000
Bid
19.5500
Ask
19.5530
Low
19.4000
High
19.5900
Volumen
22
Cambio diario
-0.20%
Cambio mensual
7.78%
Cambio a 6 meses
-12.29%
Cambio anual
-11.54%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B