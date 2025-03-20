Valute / UZF
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
UZF: United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070
19.4000 USD 0.0500 (0.26%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UZF ha avuto una variazione del -0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.4000 e ad un massimo di 19.6050.
Segui le dinamiche di United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UZF News
- Array Digital Infrastructure, Inc. (AD) Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Array Digital And Telephone and Data Systems: Closure Of T-Mobile Deal Creates Opportunity
- T-Mobile's Newly Launched Senior Unsecured Notes Are Fairly Priced (TMUSL) (TMUSI)
- United States Cellular Corporation (USM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- United States Cellular’s Transformation To Array Digital Puts Baby Bonds On Edge (UZF)
- U.S. Cellular And Telephone and Data Systems: Why The Preferreds Are Still A Buy (TDS)
Intervallo Giornaliero
19.4000 19.6050
Intervallo Annuale
16.5400 23.3000
- Chiusura Precedente
- 19.4500
- Apertura
- 19.5103
- Bid
- 19.4000
- Ask
- 19.4030
- Minimo
- 19.4000
- Massimo
- 19.6050
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- -0.26%
- Variazione Mensile
- 6.96%
- Variazione Semestrale
- -12.97%
- Variazione Annuale
- -12.22%
20 settembre, sabato