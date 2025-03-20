QuotazioniSezioni
UZF: United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070

19.4000 USD 0.0500 (0.26%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UZF ha avuto una variazione del -0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.4000 e ad un massimo di 19.6050.

Segui le dinamiche di United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
19.4000 19.6050
Intervallo Annuale
16.5400 23.3000
Chiusura Precedente
19.4500
Apertura
19.5103
Bid
19.4000
Ask
19.4030
Minimo
19.4000
Massimo
19.6050
Volume
13
Variazione giornaliera
-0.26%
Variazione Mensile
6.96%
Variazione Semestrale
-12.97%
Variazione Annuale
-12.22%
20 settembre, sabato